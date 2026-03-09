Los Jesuitas arrancan su Semana Ignaciana: cuatro días de actividades en el colegio Inmaculada

La Semana Ignaciana que organiza cada año el Colegio Inmaculada (Jesuitas) de Gijón, arrancó este lunes, 9 de marzo, con una programación plagada de actividades que se extenderá hasta el jueves, día 12. Esta celebración, centrada en 2026 en el lema de líneas de fuerza de los colegios de jesuitas para este curso, "Libres para servir", consta un conjunto de citas que tienen como objetivo fundamental promover "experiencias que animen a una reflexión sobre los valores de la justicia y la solidaridad" en todos los colegios ignacianos. Además, busca presentar al alumnado y familias las características de la Compañía y de sus miembros, una labor que recae en los profesores y tutores del centro educativo.

Este año, la cita contará durante todo su desarrollo con la presencia del Padre Lalo Anaya, jesuita de México que completa durante estas jornadas parte de la tercera probación en Oviedo, etapa final en la formación de los ignacianos, años después de su ordenación sacerdotal. El religioso contará a distintos cursos su experiencia dentro de la orden durante su trayectoria en el país latinoamericano.

Lunes, martes y miércoles, los cursos mayores, que comprenden secundaria y Bachillerato, preparan y construyen cuentos sobre la niñez de Ignacio de Loyola. Estos relatos se presentarán, representarán y leerán el miércoles a los compañeros más pequeños, véase Infantil y Primaria.

El martes, día 10, se realizará una actividad de acercamiento a la figura de San Ignacio para el alumnado de Infantil, ejercicio que complementará una videollamada con los jóvenes jesuitas Fran Delgado y Roger Conesa, actualmente en formación, que conectará con los estudiantes de 5.º y 6.º de Primaria.

Merienda solidaria

En cuanto al miércoles 11, se convoca a la comunidad educativa para disfrutar de una merienda solidaria, organizada por la Asociación de Padres de Alumnos (APA), que acogerá el pabellón colegial entre las 17.00 y las 19.30 horas. En cursos pasados más de medio millar de personas disfrutaron en esta actividad, en la que numerosas confiterías, pastelerías, panaderías y obradores de Gijón colaboran donando sus postres. De igual forma, la Asociación de Donantes de Sangre de Gijón estará desde las 15.00 hasta las 20.00 horas en la entrada principal del colegio, donde un autobús equipado como unidad móvil de donación de sangre se pondrá a disposición de aquellos que gusten de colaborar.

Por último, el jueves 12, será una jornada dedicada a la labor de la ONG Entreculturas, perteneciente a la Compañía. Además de darse a conocer su actividad, se dará salida a la carrera solidaria Entreculturas, que tiene a bien apoyar el proyecto Madagascar. La iniciativa es un proyecto para brindar educación primaria de calidad en seis escuelas de primaria en zonas rurales de Haute Matsiatra (Madagascar), zona donde las familias se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad social y económica y tienen gran dificultad para cubrir gastos de escolarización y matrícula de alumnos y alumnas. La prueba se celebrará en las instalaciones deportivas del colegio y participará todo el alumnado.