¿Hasta cuándo va a llover en Gijón? El tiempo cambiará drásticamente

La semana empieza con lluvia. El lunes Gijón amaneció con nubes y el cielo encapotado. Y no parece que la situación vaya a cambiar al menos en el corto plazo. Según la Agencia Estatal de Meteorología las lluvias continuarán mañana martes y el miércoles.

De hecho a mediados de semana es cuando se esperan más precipitaciones con unos termómetros que no van a subir. La máxima el miércoles será de 16 grados mientras que la mínima será de 8 grados centígrados.

La situación mejorará el jueves. Entonces se esperan 0 probabilidades de lluvia. Pero no durará demasiado la alegría. El viernes y el sábado los termómetros vuelven a subir pero también con un 90 por ciento de posibilidades de precipitaciones.