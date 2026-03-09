¿Hasta cuándo va a llover en Gijón? El tiempo cambiará drásticamente
La lluvia y las tormentas han sido las grandes protagonistas del inicio de semana
R. P.
La semana empieza con lluvia. El lunes Gijón amaneció con nubes y el cielo encapotado. Y no parece que la situación vaya a cambiar al menos en el corto plazo. Según la Agencia Estatal de Meteorología las lluvias continuarán mañana martes y el miércoles.
De hecho a mediados de semana es cuando se esperan más precipitaciones con unos termómetros que no van a subir. La máxima el miércoles será de 16 grados mientras que la mínima será de 8 grados centígrados.
La situación mejorará el jueves. Entonces se esperan 0 probabilidades de lluvia. Pero no durará demasiado la alegría. El viernes y el sábado los termómetros vuelven a subir pero también con un 90 por ciento de posibilidades de precipitaciones.
