El onanista de Gijón, reducido a la fuerza en la cárcel: rompió una ventana, se atrincheró en una celda y amenazó con los cristales a los funcionarios

Nuevo incidente protagonizado por el onanista de Gijón, de nuevo en la cárcel. Esta vez el preso, de origen senegalés y con iniciales L. D., ha amenazado de muerte a varios funciarios de la prisión asturiana, según denuncia el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar.

Explican desde esta organización que, ayer domingo, en el departamento de ingresos, donde esá recluido tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA aislado del resto de presos, el onanista se negó a entregar a los funcionarios su bandeja de comida. Y, "en un gran estado de agresividad", empezó a insultar y amenazar a los funcionarios del módulo que se vieron obligados a avisar al jefe de servicios para que se personara en el departamento.

La cosa no quedó ahí puesto, que mientras los responsables trataban de desescalar el conflicto, el onanista llegó a romper una ventana y con los cristales, con los que amenazó a los funcionarios, los amenzó de forma violenta.

Al cabo de unos minutos, el jefe de servicio dio la orden a los funcionarios para usar los equipos de intervención y "usando la mínima fuerza indispensable", consiguen reducirlo y que entregue la bandeja de comida.

El onanista ingresó en la cárcel el pasado miércoles. En este tiempo, también ha proferido insultos contra las funcionarias y también amenazas. Desde este sindicato se recuerda que las mujeres funcionarias no están consideradas profesión de riesgo, ni agentes de la autoridad. Eso implica que incidentes como estos queden en sanciones mínimas.