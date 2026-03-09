El patrimonio romano de Gijón se proyecta en Europa: el audiovisual de las Termas llega a Italia

El legado arqueológico de Gijón traspasa fronteras y se sitúa en el escaparate cultural europeo. La producción audiovisual que acompaña y enriquece la visita al Museo de las Termas Romanas de Campo Valdés ha sido seleccionada para participar en la octava edición del Firenze Archeofilm. Según indica la Fundación Municipal de Cultura, este trabajo audiovisual formará parte de la programación oficial del “Festival Internacional de Cine de Arqueología, Arte y Medio Ambiente”, un evento de referencia que convertirá a la ciudad de Florencia en la capital mundial del cine documental entre el 11 y el 15 de marzo. La presencia en el Firenze Archeofilm supone un sólido “reconocimiento internacional al trabajo de divulgación realizado desde el museo” de Gijón, que a finales de este año presentó el material que se expondrá en Italia.

Este certamen se ha consolidado con el paso de los años como “uno de los encuentros internacionales más destacados dedicados al cine documental sobre patrimonio”. Su importancia radica no solo en el rigor de su selección, sino también en su capacidad para reunir producciones de primer nivel procedentes de diversos rincones del globo, todas ellas enfocadas en la divulgación de la arqueología y las artes plásticas.

En esta ocasión, la obra gijonesa tendrá el honor de ser visionada en el Cinema La Compagnia, reconocida como “una de las salas más emblemáticas de la ciudad” italiana y un espacio de gran tradición para el séptimo arte en la Toscana.

La pieza seleccionada es una herramienta fundamental dentro del recorrido expositivo del museo asturiano. A través de un cuidado lenguaje visual, la obra propone a los espectadores “un viaje divulgativo a la historia de las termas de Campo Valdés y al modo de vida durante el imperio romano”. El objetivo principal del audiovisual es sumergir al visitante en el pasado, permitiéndole comprender de forma didáctica “el funcionamiento de estos espacios fundamentales en la vida social de las ciudades romanas”, que en su día fueron mucho más que simples baños públicos, actuando como centros de reunión y vertebración de la comunidad.

Más allá del hito cinematográfico, este logro sitúa la gestión del patrimonio local a la vanguardia europea y, al mismo tiempo, actúa como una plataforma promocional de primer orden para la ciudad, ayudando de forma decisiva a “proyectar fuera de España el valor del patrimonio arqueológico romano de Gijón” y consolidando su posición como un destino de referencia para el turismo cultural y arqueológico.