Podemos pide al Ayuntamiento de Gijón que "aclare" cómo encaja el bosque urbano del Solarón con su plan para hacer viviendas
La pregunta la ha registrado para el Pleno del miércoles
La portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, ha registrado una nueva pregunta para el Pleno municipal de este miércoles. En concreto, la concejala quiere saber cómo encaja el bosque urbano planteado por la concejalía de Medio Ambiente, en manos del PP, con el resto de planes para edificar en el Solarón.
"La recreación que se ha difundido desde el gobierno municipal presenta un Solarón lleno de árboles y sin ningún edificio a la vista", expresó Suárez, que recordó que en la última propuesta del convenio de Gijón al Norte, la entidad del plan de vías, se incluyen una decena de bloques de pisos repartidos por toda la parcela. La concejala pregunta si "el gobierno municipal se ríe de la ciudadanía o si sus departamentos trabajan unos de espaldas a otros y a golpe de ocurrencia".
En ese sentido, la portavoz quiere que se aclare qué encaje tiene ese bosque urbano con el resto de planes para el Solarón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
- Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
- Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
- El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras