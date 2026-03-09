Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podemos pide al Ayuntamiento de Gijón que "aclare" cómo encaja el bosque urbano del Solarón con su plan para hacer viviendas

La pregunta la ha registrado para el Pleno del miércoles

Recreación del parque del Solarón.

Recreación del parque del Solarón. / Lne

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

La portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, ha registrado una nueva pregunta para el Pleno municipal de este miércoles. En concreto, la concejala quiere saber cómo encaja el bosque urbano planteado por la concejalía de Medio Ambiente, en manos del PP, con el resto de planes para edificar en el Solarón.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

"La recreación que se ha difundido desde el gobierno municipal presenta un Solarón lleno de árboles y sin ningún edificio a la vista", expresó Suárez, que recordó que en la última propuesta del convenio de Gijón al Norte, la entidad del plan de vías, se incluyen una decena de bloques de pisos repartidos por toda la parcela. La concejala pregunta si "el gobierno municipal se ríe de la ciudadanía o si sus departamentos trabajan unos de espaldas a otros y a golpe de ocurrencia".

En ese sentido, la portavoz quiere que se aclare qué encaje tiene ese bosque urbano con el resto de planes para el Solarón.

TEMAS

Gracias a Fernando Ónega por su “gracias, Gijón”

Podemos pide al Ayuntamiento de Gijón que "aclare" cómo encaja el bosque urbano del Solarón con su plan para hacer viviendas

Emtusa adquiere 15 autobuses articulados híbridos y también un microbús para la zona oeste de Gijón

El onanista de Gijón, reducido a la fuerza en la cárcel: rompió una ventana, se atrincheró en una celda y amenazó con los cristales a los funcionarios

Corto Gijón rompe fronteras y prepara una expansión para la próxima cita

Encuentro anual en Gijón de los antiguos trabajadores de Familia

La estación de tren de La Calzada, en el plan de Renfe para mejorar 100 estaciones de Cercanías

