Podemos pide al Ayuntamiento de Gijón que "aclare" cómo encaja el bosque urbano del Solarón con su plan para hacer viviendas

La portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, ha registrado una nueva pregunta para el Pleno municipal de este miércoles. En concreto, la concejala quiere saber cómo encaja el bosque urbano planteado por la concejalía de Medio Ambiente, en manos del PP, con el resto de planes para edificar en el Solarón.

"La recreación que se ha difundido desde el gobierno municipal presenta un Solarón lleno de árboles y sin ningún edificio a la vista", expresó Suárez, que recordó que en la última propuesta del convenio de Gijón al Norte, la entidad del plan de vías, se incluyen una decena de bloques de pisos repartidos por toda la parcela. La concejala pregunta si "el gobierno municipal se ríe de la ciudadanía o si sus departamentos trabajan unos de espaldas a otros y a golpe de ocurrencia".

En ese sentido, la portavoz quiere que se aclare qué encaje tiene ese bosque urbano con el resto de planes para el Solarón.