El PSOE pide reformar la pista cubierta de atletismo de Las Mestas

El grupo municipal del PSOE pedirá al gobierno local reformar la pista cubierta de atletismo del complejo deportivo de Las Mestas. Lo hará a través del concejal Jacobo López, que llevará un ruego a la comisión de Deportes de este viernes para reclamar que se cumpla "con el compromiso adquirido" de mejorar esta instalación. Reprocha el grupo que no haya una partida en presupuestos para ello.

López asegura que "hace 16 años la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso inauguró la pista cubierta de Las Mestas" y que actualmente la instalación "necesita una actualización". "Los clubes de atletismo la utilizan habitualmente para entrenar cuando las condiciones meteorológicas impiden hacerlo al aire libre”, razona el edil, que asegura que estos equipos "llevan tiempo" solicitando una obra nueva.

El edil socialista señala también que “Gijón necesita mejorar las instalaciones donde entrenan los deportistas locales", y también "apostar por el deporte base en lugar de invertir la mayor parte del dinero en el patrocinio de grandes eventos deportivos”. Reprocha el grupo municipal "los 700.000 euros que se desembolsaron del erario público para la edición de este año del Premier Padel".