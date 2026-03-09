Recuperan un delfín muerto en la playa de San Lorenzo, en Gijón: "Es el decimoprimer cetáceo muerto en pocos días"

Sorpresa este lunes en la playa de San Lorenzo de Gijón. Personal de bomberos recogieron un ejemplar de delfín listado de la arena, que terminó falleciendo tiempo después. El animal fue llevado hasta el parque de bomberos, a la espera de que se haga cargo de los restos del ejemplar el servicio de Medio Ambiente del Principado.

El animal es uno de los que nadan en el Cantábrico de esta especie, junto con el delfín común y el mular. Con este, se trata del decimprimer cetáceo que aparece muerto en pocos días en la costa. "Es preocupante", indica Luis Maria, del Cepesma, que añade que el Cantábrico está experimentando un gran problema con la presencia de plásticos. "Es inasumible", indica.

Laria concreta que este tipo de casos puede ser aún más preocupante. Lo dice porque en la costa solo se avistan los animales que llegan, pero teme que otros muchos mueran en alta mar y acaben en el fondo marino en descomposición.