Victor Manuel agota las entradas para su concierto en Gijón
El cantautor asturiano actúa este fin de semana en la Universidad Laboral
El cantautor asturiano Víctor Manuel se subirá a las tablas del teatro de la Universidad Laboral el próximo sábado, día 14 de marzo, para presentar en Gijón su último trabajo: "Solo a solas conmigo". Y lo hará con el recinto a rebosar después de agotar todas las entradas disponibles.
El intérprete, que el pasado enero recibió el premio de las Letras de Asturias, presentará su nuevo trabajo en Gijón durante un recital que incluirá también otros temas emblemáticos como "Soy un corazón tendido al sol", "Ay amor", "El abuelo Vítor", "Quiero abrazarte tanto", "Nada sabe tan dulce como su boca", "Planta 14", "Solo pienso en ti", "Bailarina", "A dónde irán los besos" o "Asturias".
La cita está prevista en el teatro de la Laboral a partir de las diez de la noche.
