Una baja más en el grupo municipal del PSOE en Gijón: se va Natalia González

Nueva baja en el grupo municipal socialista, la edil Natalia González acaba de notificar su renuncia al acta de concejala. González, una de las veteranas de la Corporación, se va por motivos personales ante las dificultades de poder seguir conciliando, y con la dedicación que ello implica en cada ámbito, su labor política desde el primer partido de la oposición municipal en Gijón con su trabajo en el Centrao Asesor de la Mujer del Ayuntamiento de Lavida en y su vida familiar. González también ejercer como secretaria de Igualdad de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE).

Diputada en el Congreso de los Diputados por Asturias, en la XII legislatura, desde septiembre de 2017 a marzo de 2019, González estuvo al frente de las áreas de Servicios Sociales y Educación en el anterior mandato, el de gobierno compartido por PSOE e IU bajo la dirección de Ana González. Una etapa marcada, en su área, por la pandemia y la necesidad de buscar alternativas urgentes para cubrir las necesidades de la población. Fue uno de los momentos más intensos y duros de su carrera profesional.

González es la nueva baja en un grupo municipal que en mayo del año pasado perdía a su portavoz, Luis Manuel Flórez «Floro». A tomar posesión de su acta como concejala no llegó ni siquiera Lara Martínez, al ser nombrada viceconsejera de Turismo en el gobierno del Principado de Asturias. También se marchó del grupo hace unos meses Juan José Alonso Ordiales