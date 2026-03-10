El colegio de la Inmaculada de Gijón celebra su Semana Ignaciana: "Nos sirve para profundizar en nuestros valores"

La comunidad educativa del colegio de la Inmaculada ya disfruta de su "Semana Ignaciana". El centro gijonés dio celebró este martes algunas de las actividades enmarcadas en la programación de una iniciativa que este año lleva por lema "Libres para servir" y que busca generar "experiencias que animen a una reflexión sobre los valores de la justicia y la solidaridad". "Son jornadas muy significativas para todos los colegios de la compañía. Profundizamos en la espiritualidad y conmemoramos la figura de Ignacio de Loyola, nuestro fundador y en quien nos inspiramos", remarcó la directora del centro, Arancha Vega.

Así disfruta el alumnado del colegio de la Inmaculada de Gijón su "Semana Ignaciana", en imágenes / Marcos León

Hasta el jueves, los escolares realizarán al inicio de la mañana una oración especial a San Ignacio. Antes de regresar a sus viviendas tendrán una pausa ignaciana para evaluar los aprendizajes adquiridos a través de las actividades y visitas que se han diseñado para la "Semana Ignaciana".

El encargado de protagonizar uno de los encuentros en la mañana de hoy fue Lalo Anaya, un jesuita mexicano que se encuentra en España realizando su tercera probación, etapa final en la formación de los ignacianos tras su ordenación sacerdotal. Anaya se dirigió a los alumnos para contarles su experiencia y cantar algunas letras religiosas.

Al mismo tiempo, en el gimnasio del colegio de los Jesuitas más de 200 alumnos de Infantil rodeaban a la docente Celia Martínez, disfrazada para la ocasión como el mismo Ignacio de Loyola. "Llevo más de diez años haciendo esto. Me encanta ver sus caras y la ilusión con la que me escuchan", expresó Martínez, que fue entrevistada por otra maestra para que explicara la historia del fundador de la Compañía de Jesús.

Merienda y carrera solidaria

En el gimnasio también hubo tiempo para que los pequeños y sus docentes entonaran al unísono canciones como "El rock de Nacho" o "Había tres amigos", centrada en las experiencias de Pedro Fabro, Francisco Javier e Ignacio de Loyola. "Son unos días importantes para dar a conocer de manera más profunda la pedagogía ignaciana y reforzar los valores que les inculcamos a diario", subrayó el anterior director del centro, Alfredo Flórez.

Por su parte, Arancha Vega resaltó la importancia de mantener año tras año la "Semana Ignaciana" en los colegios de la compañía. "Es una manera de acercar la figura de nuestro fundador a través de historias que les llaman la atención", aseveró.

La actividad de la "Semana Ignaciana" continuará este miércoles con una representación de "Los cuentos de Íñigo" por parte del alumnado. De 17.00 a 19.30 horas habrá una merienda solidaria impulsada por la Asociación de Padres de Alumnos (APA). Además, de 15.00 a 20.00 horas estará en el colegio un autobús de la Asociación de Donantes de Sangre de Gijón. El jueves será el turno de la carrera solidaria de "Entreculturas".