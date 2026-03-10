Cuatro artistas en el Muséu del Pueblu d'Asturies y actividades por todo Gijón: LEV Festival amplía su programación

Cuatro artistas nuevos confirmados y otras tantas ubicaciones para las actividades de ciudad. Tras un primer avance dedicado a los directos audiovisuales y performances escénicas como platos centrales del menú, LEV Festival (Laboratorio de Electrónica Visual) continúa desvelando la programación de su 20ª edición, que se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 en Gijón. El certamen anunció este martes su nueva programación musical a disfrutar en el Muséu del Pueblu d’Asturies y una serie de intervenciones distribuidas en distintos espacios del callejero urbano. En cuanto a la tradicional cita diurna que se celebra en torno al mediodía en el compejo museístico a orillas del Piles son cuatro lo artistas confirmados por la organización, que son las propuestas de Jlin, NAH, y los asturianos musgo2 y Héctor Sandoval ("Tensal" vs "Komatssu"). En cuanto a los espacios escénicos, se ratifican la caja del teatro Jovellanos, la Colegiata de San Juan Bautista (Revillagigedo) el Centro de Cultura Antiguo Instituto y, como novedad, la recientemente restaurada capilla de San Esteban del Mar, a las puertas del paseo de Naval Azul, en El Natahoyo.

Uno de los espacios emblemáticos del festival, el tendayu del Muséu, acogerá el sábado 2 de mayo una jornada que combina "investigación formal y energía rítmica", según aseguran desde la organización. Encabeza la programación la compositora estadounidense Jlin, una de las voces más singulares de la creación musical contemporánea que ha expandido el lenguaje rítmico surgido en Chicago. La artista fue nominada en 2023 al Premio Pulitzer por Perspective y en 2025 compuso y estrenó la primera pieza de música electrónica encargada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

Desde Asturias, Héctor Sandoval en el DNI y, según se tercie, "Komatssu" o "Tensal" tras los platos, presenta "Pulchra Errata", su último álbum publicado en 2025 por el sello madrileño Artificial Intelligence. El proyecto fusiona IDM melódica, electro, breakcore y avant-techno espectral, y recupera fragmentos desarrollados desde 2008 que no habían encontrado acomodo en trabajos anteriores del veterano músico con casi dos décadas de trayectoria.

El percusionista, manipulador de sonidos y artista visual NAH desarrollará un directo basado en batería y samplers, donde sintetiza ruido texturizado y ritmos percusivos con raíces en el punk DIY, el noise, el avant jazz y la electrónica. Completa la jornada musgo2, proyecto del gijonés Nacho Rebollo Sánchez, que transita entre electrónica, noise y pop, construyendo un universo sonoro atravesado por imaginarios digitales de los años 2000, con referencias a llamadas de Skype, archivos mp3 de baja calidad y entornos sonoros de sistemas operativos como Windows 7.

Propuesta ad hoc para San Esteban

Entre las cuatro localizaciones con performances anunciadas para el festival, la gran novedad es la capilla de San Esteban del Mar, que acogerá una propuesta diseñada ad hoc para el templo, que será "catalizador de una experiencia colectiva de reflexión". Será a través de una videoinstalación llamada "La señal está abierta", de la creadora Anne Horel, que tiene como objetivo "explorar mitologías contemporáneas" a través de collage digital, imagen en movimiento, narrativas experimentales e inteligencia artificial. La artista ha desarrollado esta propuesta específicamente para la capilla, utilizando el espacio sagrado como catalizador de una experiencia colectiva de reflexión.

En la caja escénica del teatro Jovellanos se exhibirá "πton" ("Pitón"), de "Cod.Act", una "intrigante" instalación sonora consistente en un tubo de goma cerrado sobre sí mismo de grandes dimensiones que se retuerce y ondula como un organismo invertebrado. El resultado explora la relación entre la "distorsión de una estructura elástica" y la síntesis de la voz humana en tiempo real.

Studio Sven Sauer ocupará la Colegiata de San Juan Bautista, en el Palacio de Revillagigedo, con "Deviation". La instalación está basada en textos del historiador Rutger Bregman y se desarrolla mediante un tren que recorre la sala entre una superficie de fragmentos que capturan la luz. La obra lanza la pregunta de cómo "los restos de destrucción pueden transformarse en signos de esperanza".

Por último, el Antiguo Instituto, albergará "Meeting Philip", de Eric Vernhes. Como una suerte de "robot frankenstein construido con retazos de dispositivos audiovisuales", la instalación gira en torno a la conferencia en la que el escritor de ciencia ficción Philip K. Dick reveló la existencia de una pluralidad de universos paralelos y un dios programador informático.

Esta nueva edición cuenta ya con artistas anunciados en un primera avance como Alva Noto, Ryoichi Kurokawa, Myriam Bleau + Pierce Warnecke, Tacit Group, Meuko! Meuko! & Hsiangfu Chen, Abul Mogard, Corin, NonTech, μ-Ziq & ID:Mora, Catnapp, Nova Materia, NikNak, Sara Muñiz y Julek Ploski, que se desplegarán en el teatro de la Laboral y en LABoral Centro de Arte. Con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias, el festival amplía así su dimensión diurna y refuerza su diálogo con el territorio en esta celebración de su vigésimo aniversario.