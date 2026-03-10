La Escuela de Hostelería recibe una distinción por su compromiso con la accesibilidad y la inclusión

Por su compromiso con la accesibilidad y la inclusión, el Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Gijón recibió este martes el "distintivo TUR4all", de manos de la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega.

En el acto, Pumariega, acompañada por el director de Visita Gijón, Daniel Martínez Junquera, destacó que “para el área de Turismo del Ayuntamiento siempre supone una especial satisfacción el hacer entrega de esta distinción, porque la apuesta y el empeño del gobierno local, y de mi concejalía en particular, es convertir a nuestra ciudad en un destino turístico de calidad, con un indudable compromiso por el turismo responsable, sostenible e inclusivo". "Y eso no sería posible sin que las empresas y entidades del sector compartan esa apuesta y ese compromiso. Estoy segura de que entre todos conseguiremos consolidar a la industria turística como uno de los motores económicos de nuestro municipio sobre la base de la calidad y la sostenibilidad”, remató.

Por parte de la escuela estuvieron presentes su director, Roberto Suárez Malagón; y la secretaria del centro, María Peralta. El galardón puso en valor el esfuerzo del centro "para garantizar la accesibilidad en sus instalaciones, en el enfoque educativo y en la atención al público, a través de las aulas pedagógicas de restaurante, cafetería, tienda - pastelería y demás actividades programadas, promoviendo la diversidad y la igualdad de oportunidades".

El distintivo, señalan desde la concejalía, acredita la accesibilidad en destinos y recursos turísticos y permite a los visitantes y ciudadanos identificar los servicios accesibles y ayuda a las empresas turísticas a mejorar sus condiciones de accesibilidad e incrementar su competitividad.

El CIFP Hostelería y Turismo de Gijón se suma a las 34 empresas y servicios turísticos accesibles reconocidos con "TUR4all" dentro del programa municipal de Accesibilidad Turística, impulsado por Visita Gijón. "El objetivo de esta iniciativa es fomentar la mejora de los establecimientos turísticos y la sensibilización del personal para la atención a personas con discapacidad y necesidades diversas, conformando una oferta turística para todos", rematan.