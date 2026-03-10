Funeral en San Pedro por José Niño, el hostelero gijonés que falleció tras caer de la cuesta del Cholo
Las exequias están previstas para este jueves
La iglesia parroquial de San Pedro acogerá este jueves el funeral por José Niño, el popular hostelero gijonés que regentó el Toldos, en la calle Claudio Alvargonzález, y que falleció la semana pasada tras precipitarse accidentalmente desde el muro de la cuesta del Cholo unos días antes.
José Niño García era muy conocido en la zona puesto que residía en la plaza del Marqués, frente al muelle local, y durante tiempo regentó un local hostelero en el mismo barrio, concretamente el Toldos. De hecho, el nombre del establecimiento hacía referencia a la tienda de toldos que tenían sus padres, Antonio Niño y Remi García. "Jose, con Toldos, ese pequeño local creado hace casi 37 años, acabaría siendo parte de la historia de muchas generaciones que vivió las maravillosas noches en El Muelle", señalaban desde la patronal Otea al conocer el fallecimiento.
El popular hostelero sufrió una caída desde la Cuesta del Cholo el domingo 1 de marzo. En el accidente también resultó herida su mujer. Eso motivó un amplio dispositivo de ambulancias y policías que terminó por evacuar al hospital a los dos afectados. José Niño no pudo recuperarse de las lesiones y falleció varios días después. "Ha tenido muy mala suerte", lamentaban sus allegados.
Según los que vieron lo sucedido, la pareja cayó de espaldas desde una altura de unos dos metros y medio, desde la parte del murete del Tránsito de las Ballenas. No se descarta que el accidente se hubiera podido producir al intentar separar los perros de ambos aunque "hay versiones para todo", decían ayer algunos concidos que lamentaban el infortunado final. "Era buena persona y una persona querida en el barrio", indicaban quienes le conocían.
Aficionado a los toros, formó parte durante un tiempo de la peña taurina "El Juli". Desde este colectivo también le recordaron con cariño. "Fue de los primeros socios que tuvo la peña, viajaba con nosotros y estaba en casi todas las excursiones y conferencias aunque ya hace unos años que lo dejó", añadoieron desde la agrupación. "Lamentamos mucho lo sucedido", agregaron.
Sus restos mortales ya han sido incinerados en la intimidad familiar en el tanatorio de Cabueñes. El funeral está previsto este jueves, día 12, a la una de la tarde en la iglesia parroquia de San Pedro.
