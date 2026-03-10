Gijón espera por el Principado para que arranque la primera universidad privada de la ciudad

A punto de que el Ayuntamiento de por recepcionadas las obras de urbanización de la primera fase de La Pecuaria, el edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, ponía en el tejado del Principado de Asturias la responsabilidad de que la Universidad Europea puede arrancar las obras de su implantación en Gijón. Y más en concreto en ese nuevo espacio productivo en el corazón de la Milla del Conocimiento.

"No se nos escapa a nadie que hace falta que el Principado autorice el centro adscrito", explicó el edil, asegurando que desde el Ayuntamiento se tiene constancia de que en el Principado "están avanzando pero no sabemos cuándo va a concluir el trámite". La recepción de las obras de urbanización, que han costado más de seis millones y tenían de plazo hasta este día 11 en su última modificación, tiene trascendencia para las arcas municipales. Será entonces cuando la Europea le pague al Ayuntamiento los 3,2 millones en que se fijó el precio de la parcela, adjudicada en febrero del año pasado.

La formalización de la compraventa con el Ayuntamiento no está vinculado al proceso de autorización que la entidad académica privada espera de la comunidad autónoma. "No tiene nada que ver, pero entiendo que alguien que compra una parcela para hacer una universidad vaya a reclamar tener permiso para poder ofertar cursos. Yo lo haría, vamos", concretó Martínez Salvador.

La institución académica planteó para Gijón un campus con entidad propia a partir de la la apertura de la Universidad Europea de Asturias. A finales del año pasado y para agilizar trámites que le permitieran abrir en el curso 2027-2028 mientras se completaba la tramitación inicial, se propuso al Principado abrir como centro adscrito a la Europea de Madrid. La puesta en marcha del campus y su desarrollo en los primeros años movilizaría una inversión cercana a los 33 millones de euros.

La Universidad Europea es la primer universidad privada que llegará a Gijón, y cuenta con el rechazo de IU y Podemos. Que también se oponen al hospital de Quirón en Nuevo Gijón. Otra de las grandes inversiones privadas que pone en valor el gobierno de Foro y PP de Carmen Moriyón.