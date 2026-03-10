Gijón impulsa el talento asturiano en "Escena Xixón" con propuestas para "disfrutar y reflexionar"

La concejala de Cultura, Montserrat López Moro, presentó este martes en el Centro de Cultura Antiguo Instituto la nueva edición de "Escena Xixón", el ya conocido ciclo que acercará de nuevo el teatro y la danza contemporánea a la ciudadanía entre el 25 de marzo y el 29 de abril. La iniciativa, promovida por la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, contará con artistas asturianos de "proyección nacional e incluso internacional" e incluirá en la coctelera espectáculos y talleres de apoyo, como el "vermú" y el "tardeo" escénicos, que unidos a las propuestas artísticas conforman una programación que engloba 24 actividades. La propuesta "invita a disfrutar, pero también a pensar, a emocionarse y a reflexionar colectivamente", precisó la edil sobre el inminente y variado acontecimiento cultural, que en otras ocasiones incluso trajo el flamenco a Gijón.

López Moro subrayó que el certamen pone el foco en el "talento cercano" y en profesionales vinculados al territorio con trayectorias desarrolladas dentro y fuera de Asturias. "Es una forma de reconocer y visibilizar la riqueza y la vitalidad de nuestro tejido creativo", afirmó la concejala. Por su parte, el director de la Fundación Municipal de Cultura, Aitor Martínez Valdajos, señaló que el programa "es capaz de proponer una programación en espacios escénicos habituales y en espacios absolutamente singulares".

Martínez Valdajos explicó que esta diversidad de escenarios permitirá "enriquecer las diversas propuestas de actividades de cada uno de los equipamientos municipales de la ciudad", entre los que también figuran complejos museísticos como la Ciudadela de Celestino Solar o las Termas de Campo Valdés.

Teatro "social y crítico"

La jefa del departamento de Innovación de la Fundación Municipal de Cultura, Verónica Rodríguez, fue la encargada de desgranar los espectáculos previstos. Rodríguez detalló que el bloque de teatro se concentra en marzo con propuestas de "teatro social y crítico". Entre las obras destacadas figuró "Matadero", de la compañía asturiana "Norbayu Teatro", dirigida por Diego Lombardía y galardonada con el premio internacional de la Fundación SGAE, que será la encargada de dar el pistoletazo de salida en este apartado el 25 de marzo en el CMI Gijón Sur, a las 19.00 horas.

También resaltó la presencia de "Atra bilis", de la formación "Sótano B", pieza que llega a Gijón tras obtener cuatro premios Max, incluido el de mejor espectáculo, a cuya función se podrá asistir el día 27, a las 20.00 horas, en el Antiguo Instituto.

Rodríguez explicó que la programación teatral incluye asimismo "El tiempo del hijo", del creador David Montero junto a "La Suite", una pieza con una importante presencia audiovisual que reflexiona sobre los cuidados y la pérdida. Además de la exhibición, Montero y esta compañía impartirán el taller "Vida y milagros", dirigido a profesionales y aficionados para explorar cómo las experiencias personales se convirtieron en materia escénica. Estas actividades buscan, según la responsable, que el público pueda "acercarse a los procesos creativos" desde otros puntos de vista.

Danza con figuras internacionales

En el apartado de danza, siempre ambicioso y que protagonizará el mes de abril, la jefa de Innovación puso en alza una "apuesta muy clara por los creadores asturianos" con la participación de figuras como Marina Fueyo, quien presenta "Toys in the attic", o Itziar Gallegos ("Escena Vertiente"), con "Gloria.1". La programación incluye también espectáculos de colectivos jóvenes como "Punto Cero", que exhibe "Piel", y "Proyecto Piloto" con la pieza "Bauh". Rodríguez valoró, positivamente, además, la cantidad de creación en torno a la danza contemporánea que se desarrolla actualmente en la región.

La programación de danza integra asimismo el trabajo de figuras internacionales como Christine Cloux, premio Max 2024 a la mejor intérprete femenina, que reivindica en "Corps Seul" el papel de la mujer madura en la escena. Rodríguez destacó de igual forma el cruce de iniciativas que nacen desde Cultura y que confluyen en "Escena Xixión", donde participan residentes del Palacio de San Andrés de Cornellana: Adrián Vega mostrará "El diario del Puma", una propuesta que mezcla hip hop y flamenco, y Pablo Dávila presenta "work in progress" del proyecto "Foguera".

"Tardeo escénico"

El programa incluye encuentros que llaman la atención por su nomenclatura, como el "Tardeo escénico" y el "Vermú Eescénico" de Borja Roces, así como otras más clásicas, como la sesión "Ver con_mover", de Yolanda Vázquez, para "aprender a ver la danza", o lo que es lo mismo, que el espectador pueda"disfrutarla, comprendiéndola y profundizando en ella".

Todas las sesiones serán gratuitas, expecto las de los talleres y laboratorios, con una cuota de cinco euros. El acceso a las funciones será permitirá hasta completar aforo, excepto la que acogerá las Termas, que precisará de inscripción previa.