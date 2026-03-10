La gijonesa Adoración Gabarri, 60 años, está en riesgo de desahucio: "Llevo 6 años en un sinvivir"

"Llevo seis años en un sinvivir, con mucha ansiedad, que hace que me suba el azúcar, la tensión y no puedo dormir". Adoración Gabarri Jiménez, de 60 años, afirma que esta es la situación en la que se encuentra después de que en 2020 le quitaran el complemento del salario social que cobraba junto con su pensión. Antes, con algo más de mil euros de ingresos mensuales hacía frente al pago del alquiler en la vivienda de Contrueces en la que la familia reside desde 2017. En 2020 se quedó sólo con 500 euros de pensión, más otros cien que le dieron unos meses hasta la mayoría de edad de sus hijos. Ahora está en riesgo de desahucio.

Ahora le acaba de llegar una comunicación del juzgado informándole de que se está a la espera de un informe de vulnerabilidad, paso previo a que se adopte una decisión sobre el desahucio. Esta mañana, esta inquilina, acompañada por representantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias acudió a la Fundación Municipal de Servicios Sociales para intentar entrevistarse con la trabajadora social que elaborará el informe. Dado que se recibe con cita previa, el encuentro no será posible hasta el próximo día 25.

Actualmente la pensión de esta inquilina está en 896 euros. De la misma tienen que vivir ella y sus dos hijos que aunque son mayores de edad "dependen de mí económicamente, han hecho trabajos de formación y uno trabajó dos meses, pero ahora están en el paro y el tema del trabajo está bastante mal".

Adoración Gabarri señala que hasta 2020 "yo pagaba los 400 euros de alquiler porque cobraba mil y así iba tirando, muy justo, pero cuando me quitaron el salario social era imposible pagar el alquiler porque lo prioritario eran los gastos para poder vivir. Año tras año se ha ido acumulando la deuda y es imposible hacer frente al pago".

Lo que ahora pide es no quedarse en la calle. Por ello ha solicitado "una vivienda social, en la que pueda hacer frente a los pagos según mi economía y poder vivir tranquila". En Emvisa le han dicho que ahora mismo no hay disponibilidad de viviendas de emergencia y en el Principado que antes que ellos primero tienen que resolver en Gijón, señala esta mujer.

Ajustar a los ingresos

Javier Quiroga, representante del sindicato de inquilinos, cree que en el caso de Adoración Gabarri "aunque llegue el informe de vulnerabilidad, va a haber lanzamiento por impagos". Recalca que hay un problema por la escasez de viviendas de emergencia, con mucha lista de espera para las mismas, "porque no se están construyendo parques de viviendas sociales" por parte de las administraciones.

La pregunta clave para él es "¿hasta dónde puede pagar una persona?", y señala que en las viviendas sociales de Nuevo Roces el alquiler es de 175 euros al mes más los gastos de suministros, algo que ve razonable. En su opinión, los alquileres deben bajarse para ajustarlos "a la renta e ingresos de las personas".