Grandes retenciones al tráfico en la AS-19 por un piquete en el acceso en la factoría de Arcelor en Gijón

Los trabajadores exhiben una pancarta que reza "Sector montaje y auxiliar convenio, solución ya"

Ángel González

P. C. / P. P.

La huelga a la que están llamados desde hoy los cerca de 3.500 trabajadores de la industria auxiliar asturiana - y durante nueve días después de que la patronal y los sindicatos no lograran cerrar un acuerdo sobre el convenio, principalmente sobre la cláusula de revisión salarial- se ha dejado notar ya esta mañana con la retención de vehículos que intentan acceder a Arcelor en la AS-19 por la entrada de Veriña.

Precisamente, la factoría de Veriña es una de las más afectadas por esta huelga. Entre ayer y hoy estaba previsto que se efectuaran las labores para abrir una "ventana" en el horno alto "B" de Gijón, operación clave para abordar la reparación de esta instalación siderúrgica –parada desde octubre– y que precisa del concurso de operarios de empresas auxiliares.

Hasta la zona se han desplazado varios agentes de la Policía Nacional. Los trabajadores concentrados en la zona llevan una pancarta en la que se puede leer "Sector montaje y auxiliar convenio solución ya".

Femetal advirtió en la noche de ayer que la paralización de trabajos de montaje y mantenimiento puede tener "consecuencias directas en la operativa de plantas industriales estratégicas, poniendo en riesgo la continuidad" de procesos productivos "claves para la economía asturiana".

