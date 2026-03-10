Licenciado en derecho, exgerente del SEPA y "product manager": el perfil de Antonio del Corro, nuevo concejal del PSOE en Gijón

Antonio del Corro, número 13 en la candidatura que el PSOE presentó a las municipales de 2023, se incorporará dentro de unas semanas al Grupo Municipal Socialista en sustitución de la veterana Natalia González, que acaba de presentar su renuncia al acta de concejala por motivos personales. González participará en la sesión plenaria prevista este miércoles, en la que presenta una iniciativa sobre el colegio de Nuevo Roces. Su renuncia se incorporará al orden del día como moción de urgencia.

Ello supone que, si no hay problemas con la tramitación ante la Junta Electoral, Del Corro podrá tomar posesión en el Pleno del mes de abril. Esta es el cuarto cambio en el grupo socialista –que tiene nueve miembros– tras la marcha de Juan José Ordiales y Luis Manuel Flórez, "Floro", que fue el cabeza de lista electoral. Su número dos, Lara Martínez, no llegó a coger el acta de concejala al ser nombrada viceconsejera de Turismo en el gobierno del Principado.

Licenciado en Derecho, Del Corro es experto en gestión de proyectos y cumplimiento normativo (complicance), así como en Inteligencia Artificial aplicada a productividad. Fue gerente de Bomberos de Asturias entre 2007 y 2013 y gerente del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) entre 2013 y 2015. Actualmente trabaja como "product manager" y profesor en la Escuela de Negocios Davante. Además, es vocal de la Comisión Autonómica de Ética de la Federación Socialista Asturiana.

Su nombre no es ajeno a la actividad municipal. A principios de este mandato, y desde la representación socialista del Principado, se le presentó como candidato a la gerencia del Centro de Transportes en contra del candidato propuesto por el presidente del centro, el edil forista Pelayo Barcia, en nombre del Ayuntamiento. Ese enfrentamiento entre los dos socios al 50% de la entidad hace que el Centro lleve sin gerente desde que empezara esta nueva legislatura.

La imposibilidad de compatibilizar con la dedicación requerida su trabajo político en el Ayuntamiento de Gijón con su vida familiar y su trabajo como abogada en el Centro Asesor de la Mujer del Ayuntamiento de Laviana es la causa de la marcha de Natalia González, que también ocupa la Secretaría de Igualdad en la ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

Natalia González, que acaba de dejar su acta de concejala en Gijón. / Marcos León

González se incorporó a la dinámica municipal en 2019 dentro del gobierno compartido de PSOE e IU bajo la Alcaldía de Ana González. Antes había sido diputada en el parlamento nacional, al que llegó en septiembre de 2017 para sustituir a Antonio Trevín. Su actividad municipal de gobierno arrancó como titular de la concejalía de Bienestar Social, a lo que acabaría sumando también las competencias de Educación, Infancia y Juventud. Fue una de las pocas "repetidoras" en la candidatura socialista a las municipales de 2023. Su etapa en el equipo de gobierno estuvo marcada por la pandemia y la necesidad de buscar alternativas urgentes para cubrir las necesidades de la población. Fue uno de los momentos más intensos y duros de su carrera profesional.

Dar un paso al lado

“Es un honor haber sido concejala, pero supone una gran responsabilidad que hay que poder desempeñar con total entrega, cuestión que, por cuestiones familiares y laborales, se me hace imposible en este momento. Por tanto, lo justo es dar un paso a un lado y que otro compañero pueda dedicarle el tiempo y la entrega que la situación de Gijón precisa", explicó González al anunciar oficialmente su marcha.

Tanto desde el grupo municipal como desde la Agrupación Socialista se le "agradecen la labor desempeñada en los últimos meses. De ella destacan sus compañeros " su compromiso en la construcción de un municipio más justo desde la política local. Natalia González Peláez impulsó una nueva forma de hacer las políticas sociales de la mano de la administración local y el tercer sector, la reorganización de los recursos de atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y la atención integral. Además, gestionó con éxito los momentos más críticos y complejos de la pandemia".