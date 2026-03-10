Nieves Viesca, escritora: "Al verdadero poeta ningún problema, alegría o conflicto social le puede ser ajeno"

Nieves Viesca es una poeta gijonesa a la que le gusta sumirse en las raíces más profundas. Con nuevo libro bajo el brazo “Cajas o dónde guardar el desencanto” pone un precinto y envuelve a las palabras para salvaguardarlas y conservarlas. Activa militante de la cultura gijonesa, expresiva y sincera, mantiene una firme convicción y devoción por el arte. El poemario que ahora ve la luz se presentará este miércoles 11 de marzo a las 19:00 horas en la Sede del Ateneo Jovellanos, presentada por Ana Lamela, con la moderación de Luis Rubio Barbón y la música de Delia Gutiérrez Aranda. Un verso que se mantiene a lo largo de los años ya que “Escribo por si alguien/tiene un dolor idéntico,/igual que yo ahora, en torno mío”..

- A raíz del título de su libro, ¿es la poesía la caja donde almacenar sentimientos o lo que no tiene cabida en otro lugar?

- La poesía de mis humanizadas cajas intento que se guarde y se proteja de cualquier geometría conocida, porque tal vez no sea suficiente una caja para guardar nuestro desencanto. La poesía nos guarda y nos aguarda para defendernos con la luz de su rostro en las mejillas de nuestro día a día.

- De este modo, ¿la poesía no deja de ser la prevalencia del contenido?

- La poesía pienso que es una proporción inversamente personal. Una invisible pero sólida escalera. Como nos dejó escrito el poeta Mario Benedetti en uno de sus poemas… “Aunque todo parezca nada, vuelve a empezar”.

- En su libro es muy apreciable su inclinación a jugar con las palabras…

- ¡Tienen tanta vida las palabras! En cada una de ellas late un corazón y habitan dos pulmones. Nunca se cansan de expresarnos, mostrando y demostrando a través de su fuerza, nuestra propia personalidad.

- ¿Cómo es la forma tan original en la que concibe sus poemarios?

- Yo guardo en un sol de caja la capacidad infantil del asombro y la búsqueda de utopías. Por eso creo que logro expresarme, a través de mis versos y mis libros, con total libertad.

- Se denota una estima alta por el oficio de poeta y un sentido también de denuncia social.

- El don de la poesía es un regalo, una ambrosía y como tal, ha de donarse en bien de los demás. El verdadero poeta o la poeta siente una especial sensibilidad hacia las personas y cuanto le rodea. Ningún problema, alegría o conflicto social le puede ser ajeno.

- Hay homenajes palpables a maestros como Ángel González, Quevedo o José Hierro.

- Sin ellos no habría poesía. Son el faro, la luz que nunca se apaga. Los clásicos, afortunadamente, siempre son contemporáneos. Nunca mueren.

- ¿Cómo ha influido Gijón en su educación sentimental y tradición poética?

- Gijón es la ciudad que me ha visto nacer, crecer y vivir. “CAJAS o dónde guardar el desencanto” es un poemario que guarda una gran simbología gijonesa. No en vano, tiene dos genuinos poemas, uno en homenaje al escultor, pintor y artista José María Navascués a través del poema “CAJA para matar vampiros” expuesta permanentemente en el Museo Casa Natal de Jovellanos, y el otro poema “Entre Abrimos o Entre Cerramos” dedicado a la Escultura “Cantu de los díes fuxíos” del artista asturiano Adolfo Manzano, que se puede contemplar en la Senda del Cervigón. En verdad, este libro de poemas guarda, abiertamente, una plural expresividad que llega, como en otro de mis poemas hasta… “El espejo del Almario”.