Nueva oferta de empleo público del Ayuntamiento de Gijón: hay 49 plazas disponibles

A 64 plazas –49 en turno libre y 15 de promoción interna– se eleva la oferta de empleo público al que dio luz verde la Junta de Gobierno en su última sesión al aprobar las bases generales y anexos de varias convocatorias de la escala de Administración General. Son plazas acumuladas de anteriores convocatorias de empleo público y que estaban pendientes de ejecución. En turno libre salen 3 plazas de la subescala técnica superior, 13 de la subescala de gestión y 33 de la subescala administrativa. En promoción interna salen 2 plazas de la subescala técnica superior, 4 de la subescala de gestión y 9 de la subescala administrativa. El acuerdo pasará a publicitarse tanto en el Boletín Oficial del Principado y el Boletín Oficial del Estado.

Como paso previo a este asunto, el servicio de Gestión de Personas presentó el acuerdo para dejar sin efecto varias convocatorias de plazas incluidas en las ofertas de empleo de los años 2023 y 2024. En concreto 32 plazas de la escala de Administración General organizadas en tres convocatorias. En ninguna de las tres convocatorias existen terceros interesados ya que nunca llegó a abrirse el plazo de presentación de instancias; así que no hay problema en reordenarlas en la nueva convocatoria y ajustarlas al nuevo marco normativo. Al margen de estas ofertas están los planes de empleo, con una duración temporal.

A julio el fin de obra en el colegio Rey Pelayo

"Obviamente 49 plazas de empleo público de turno libre no se aprueban todos los días", festejó el portavoz de la Junta de Gobierno, Jesús Martínez Salvador, que anunció que a la próxima Junta de Gobierno llegará alguna convocatoria más de plazas de empleo en el Ayuntamiento.

Por otro lado, la Junta de Gobierno aprobó la prórroga de uno de los lotes de limpieza de las escuelas infantiles por un año y con un coste de 460.000 euros, y una ampliación de tres meses del plazo de las obras de rehaibilitación del colegio público Rey Pelayo que demoran el fin del contrato al próximo 14 de julio.