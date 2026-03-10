La obra de La Pecuaria entra en su recta final con una urbanización solo pendiente de remates

Un año después de iniciarse la obra, la urbanización del entorno de La Pecuaria, primera fase de ampliación del Parque Científico y Tecnológico, está ya solo a falta de remates. El recinto luce estos días con sus luminarias ya colocadas y con una red vial casi completada a falta de algún acabado en accesos secundarios. Con el mobiliario instalado y la tierra de las futuras zonas verdes ya aplanada, la empresa Dragados se encuentra en condiciones de dar por terminada la obra a corto plazo. Ahora bien, tras el último modificado por cambios en el vial de acceso al cementerio de Somió y la necesidad de coordinar las obras de la EMA en la avenida de La Pecuaria, no se dispone de una fecha exacta para la recepción formal de la actuación. "Gijón está a punto de sumar un espacio público fundamental para el futuro de la ciudad y un motor de crecimiento económico y social de primer orden", señala la alcaldesa, Carmen Moriyón: "La urbanización de la Pecuaria, que este gobierno se encontró bloqueada y logró poner en marcha en tiempo récord, es un hito que evidencia la ambición de esta ciudad y lo que significa gobernar con hechos".

El acceso al recinto sigue cerrado por cuestiones de seguridad y porque ayer mismo aún había operarios y pequeña maquinaria rematando algunos caminos, pero una vez dentro de La Pecuaria la inmensa mayoría del espacio parece listo para poder estrenarse. El vial principal de acceso tiene incluso las líneas de tráfico pintadas, y tanto los tramos de aceras como los entornos adoquinados están terminados.

Se entiende ahora mejor a qué se refería el gobierno cuando señalaba que esta ampliación apostaría por un diseño diferente al del actual Parque. Se sabía que habría tramos peatonales y zonas de estancia, porque así se recogía en el plan especial, pero la estética del mobiliario en La Pecuaria es también diferente y prioriza los acabados en madera o con materiales que la emulan, como se puede ver ya en los postes de las luminarias y en los bancos. Se ha instalado también una zona de asientos protegidos por una pérgola y un itinerario ciclista.

Muros de piedra históricos y árboles de gran porte

Los tramos de murias históricas que se daban por perdidas y que aparecieron a mitad de obra en buen estado lucen hoy integradas en el recinto, si bien por ahora se aprecian marcas de pintura que hacen entender que se trabajará en una consolidación de la estructura más adelante. Como las labores de movimiento de tierras salvaron en su día los árboles de mayor porte, además, el entorno tiene zonas verdes ya desarrolladas y a las que se sumarán varias filas de ejemplares recién plantados. Las zonas de praderas, por su lado, están aún pendientes de remates, aunque la tierra ya está colocada en las áreas acotadas.

Algo más de un año de obras

Dragados se hizo con esta obra por 6,2 millones en diciembre de 2024. El contrato se formalizó al mes siguiente y a inicios de febrero comenzaban las obras como tal. El plazo inicialmente previsto era de ocho meses, pero el proyecto se tuvo que modificar para incluir las murias y por cambios en el vial de acceso al cementerio de Somió, y también para coordinar actuaciones con la EMA, que está renovando la red en la avenida de La Pecuaria. Además, un retraso desde Eredes relacionado con los edificios prefabricado para los centros de transformación obligó también a reorganizar el cronograma de actuaciones, y algunas labores tuvieron que aplazarse para garantizar los accesos a la Laboral durante el Festival de Cine.

La recta final de esta obra de urbanización coincide con la tramitación en curso para avalar el interés de la Universidad Europea por instalarse en Gijón. La primera enajenación de fincas del espacio fue para esta empresa educativa, que está a la espera de que prospere la revisión documental del Principado para formalizar su llegada. Ya ha trascendido que, tras el cambio de normativa estatal que endurece las condiciones de apertura de campus autónomos de universidades privadas, la idea de la Europea es iniciar su andadura en Asturias primero como centro adscrito y más adelante como campus independiente.

La ampliación del Parque Científico avanzó con la redacción de su plan especial en el anterior mandato y se reconfiguró tras el cambio de gobierno para excluir de esta primera fase ahora casi terminada una finca, la de la Universidad de Oviedo, que por entonces no estaba aún en manos municipales por cuestiones administrativas. El proyecto en sus líneas generales se dio a conocer en 2021 y se valoraba entonces en 13,5 millones de euros a ejecutar en tres fases. Tanto el plan de La Pecuaria como el de Naval Azul, el otro parque empresarial en desarrollo, se toma como ejemplo el actual Parque pero con un diseño urbanístico más "blando", con estancias de paseo y disfrute.