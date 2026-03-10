El PSOE reclama al gobierno local las mejoras comprometidas en los centros de mayores de Gijón

El Grupo Municipal Socialista de Gijón exigió este martes al gobierno local que ejecute las mejoras comprometidas en los centros municipales de personas mayores municipales. La reclamación del PSOE se lanzó a término de la reunión mantenida con las asociaciones pensionistas gestoras de los citados espacios, como son "Los Puertos", del Polígono, y "Amigos Unidos", de Nuevo Gijón. Ambas trasladaron a la formación los requerimientos para darle un "uso adecuado" a los espacios. "Son actuaciones que no requieren grandes inversiones", señaló el concejal socialista Jacobo López, que acudió a los dos encuentros junto a miembros de la dirección del partido en el concejo.

López recordó que "hace más de un año fueron aprobadas" las mejoras que solicitan, puesto que "no se ha ejecutado ninguna" y que en los presupuestos "figuran 20.000 euros para obras de reforma en asociaciones vecinales". "¿Lo van a hacer este año? ¿O van a dejar una vez más a las asociaciones de lado?", lamentó el edil, que expresó que los centros de mayores son "fundamentales" para promover el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada.

Entre los arreglos exigidos, el concejal enumera que en el Polígono "tienen estropeada la verja de la entrada, necesitan una sala para hacer actividades y las estanterías del taller de madera están apolilladas". En cuanto a la situación en la instalación de Nuevo Gijón, se solicita que "se elimine la barra del antiguo bar y un tabique para ganar espacio".