El PSOE reclama al gobierno local las mejoras comprometidas en los centros de mayores de Gijón
Los socialistas recuerdan que los cambios en las instalaciones "se aprobaron hace más de un año", pero "no se ha ejecutado ninguno"
El Grupo Municipal Socialista de Gijón exigió este martes al gobierno local que ejecute las mejoras comprometidas en los centros municipales de personas mayores municipales. La reclamación del PSOE se lanzó a término de la reunión mantenida con las asociaciones pensionistas gestoras de los citados espacios, como son "Los Puertos", del Polígono, y "Amigos Unidos", de Nuevo Gijón. Ambas trasladaron a la formación los requerimientos para darle un "uso adecuado" a los espacios. "Son actuaciones que no requieren grandes inversiones", señaló el concejal socialista Jacobo López, que acudió a los dos encuentros junto a miembros de la dirección del partido en el concejo.
López recordó que "hace más de un año fueron aprobadas" las mejoras que solicitan, puesto que "no se ha ejecutado ninguna" y que en los presupuestos "figuran 20.000 euros para obras de reforma en asociaciones vecinales". "¿Lo van a hacer este año? ¿O van a dejar una vez más a las asociaciones de lado?", lamentó el edil, que expresó que los centros de mayores son "fundamentales" para promover el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada.
Entre los arreglos exigidos, el concejal enumera que en el Polígono "tienen estropeada la verja de la entrada, necesitan una sala para hacer actividades y las estanterías del taller de madera están apolilladas". En cuanto a la situación en la instalación de Nuevo Gijón, se solicita que "se elimine la barra del antiguo bar y un tabique para ganar espacio".
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
- Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
- Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
- El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras
- Así se hará la reforma del histórico edificio de la calle Los Moros de Gijón: las piezas destruidas se recuperarán con el material de las originales