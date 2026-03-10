Pumariega visitan en Gijón las instalaciones de Visuali

La vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega, visitó ayer las instalaciones de la firma Visualit "para conocer de primera mano el trabajo que realizan y escuchar sus proyectos de futuro". "Empresas como esta demuestran el enorme talento tecnológico que hay en Gijón", selañó la portavoz del PP.

Pumariega acudió a la cita junto al director gerente de Gijón Impulsa, Luis Díaz. "Nuestra ciudad cuenta ya con empresas del sector tecnológico que se están consolidando como referentes, y desde el Ayuntamiento queremos seguir cerca de ellas, conocer sus necesidades y acompañarlas en su crecimiento, porque la innovación y la tecnología son claves para generar empleo de calidad y oportunidades en Gijón", añadió Pumariega.