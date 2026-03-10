Pumariega visitan en Gijón las instalaciones de Visuali
La vicealcaldesa pone en valor a las empresas que "generan empleo de calidad"
N. M. R.
La vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega, visitó ayer las instalaciones de la firma Visualit "para conocer de primera mano el trabajo que realizan y escuchar sus proyectos de futuro". "Empresas como esta demuestran el enorme talento tecnológico que hay en Gijón", selañó la portavoz del PP.
Pumariega acudió a la cita junto al director gerente de Gijón Impulsa, Luis Díaz. "Nuestra ciudad cuenta ya con empresas del sector tecnológico que se están consolidando como referentes, y desde el Ayuntamiento queremos seguir cerca de ellas, conocer sus necesidades y acompañarlas en su crecimiento, porque la innovación y la tecnología son claves para generar empleo de calidad y oportunidades en Gijón", añadió Pumariega.
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
- Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
- Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
- El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras
- Así se hará la reforma del histórico edificio de la calle Los Moros de Gijón: las piezas destruidas se recuperarán con el material de las originales