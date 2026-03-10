Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pumariega visitan en Gijón las instalaciones de Visuali

La vicealcaldesa pone en valor a las empresas que "generan empleo de calidad"

Un momento de la visita.

Un momento de la visita. / LNE

N. M. R.

La vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega, visitó ayer las instalaciones de la firma Visualit "para conocer de primera mano el trabajo que realizan y escuchar sus proyectos de futuro". "Empresas como esta demuestran el enorme talento tecnológico que hay en Gijón", selañó la portavoz del PP.

Pumariega acudió a la cita junto al director gerente de Gijón Impulsa, Luis Díaz. "Nuestra ciudad cuenta ya con empresas del sector tecnológico que se están consolidando como referentes, y desde el Ayuntamiento queremos seguir cerca de ellas, conocer sus necesidades y acompañarlas en su crecimiento, porque la innovación y la tecnología son claves para generar empleo de calidad y oportunidades en Gijón", añadió Pumariega.

