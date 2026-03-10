El reputado chef asturiano Marcos Morán gana un importante galardón por su compromiso solidario
El cocinero colabora habitualmente con la Cocina Económica de Gijón, entre otras entidades
El chef Marcos Morán, al frente del restaurante Casa Gerardo, suma otro importante galardón a su trayectoria. En esta ocasión, el cocinero recibe la distinción Paul Harris Fellow, como reconocimiento a "su destacada contribución social" y a su "compromiso solidario" con diversos colectivos, tanto locales como regionales. Este premio es el máximo reconocimiento que los clubes rotarios de todo el mundo, agrupados en lo que se conoce como Rotary International, otorgan a personas o entidades que contribuyen con sus iniciativas humanitarias y sociales a "construir una sociedad más justa y solidaria".
Según se explica, Morán ha demostrado "a lo largo de los años" una "implicación constante" con iniciativas benéficas. Ha participado activamente con la Cocina Económica de Gijón, de la que, además, es socio de honor. También ha participado en otras iniciativas solidarias, como las cenas benéficas por diferentes puntos de España destinadas a recaudar fondos para los afectados por la DANA.
Entre otras cosas, Morán ha llevado sus ideas solidarias más allá de España con su restaurante Hispania, apoyando recaudaciones de fondos a favor de la Fundación CRIS contra el Cáncer o ayudando en la investigación y la lucha contra esta enfermedad. También se le describe como un "embajador de Asturias", proyectando su nombre, su cultura y su gastronomía.
