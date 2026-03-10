Sergio Calleja, el jefe de Patología Cerebrovascular del HUCA, protagoniza una conferencia en Gijón: "Los ciudadanos deberían tener algo que decir en las decisiones sobre el sistema sanitario"

El jefe del servicio de Patología Cerebrovascular y coordinador de la Unidad de Ictus del Hospital Universitario Central de Asturias, Sergio Calleja Puerta (Coya, Piloña, 1971) ofrecerá esta tarde una conferencia en la sede del Ateneo Obrero. La cita, que arrancará a las 19.00 horas, servirá para que Calleja presente en Gijón su libro «Toda persona. Una defensa de la sanidad pública».

¿Por qué decidió escribir el libro?

Tras publicar mi primer libro, «La última guerra del Rey de Israel», quise volver a centrarme en algún acontecimiento histórico. Inicialmente pensé en el experimento que hicieron en Estados Unidos en los años 30 sobre cómo evolucionaba la sífilis en hombres negros. Descubrí que esas personas accedieron al experimento a cambio de que sus familias tuvieran seguro de atención sanitaria. Entonces, eso me dio pie a reflexionar acerca de la importancia de la protección de los servicios públicos de salud. Mi editor me invitó a hacer un libro enfocado totalmente en esa reflexión. El título hace referencia a las dos palabras con las que inician los artículos de la Declaración de Derechos Humanos, que debe ser nuestro referente.

¿En qué conclusiones hace hincapié?

Parto de la percepción de que en los últimos años, lo que antes era asumido por todos sin discusión, que es que los sistemas públicos de salud deben ser soportados por los estados a través de los impuestos y que deben dar a todos un derecho igualitario al acceso a la protección de la salud, ahora ya no es así. Eso se está empezando a cuestionar y es algo que puede dar lugar al resquebrajamiento del sistema a la larga, como ya ha ocurrido con el sistema británico. Allí, el servicio público está en pleno despiece y en plena privatización y los índices de salud están empezando a caer de manera alarmante. Me temo que podemos ir por el mismo camino si no nos hacemos conscientes de ello.

¿En qué situación está la sanidad pública en España y Asturias?

Aunque va a diferentes velocidades entre comunidades, hay algo que todas tienen en común. Hay una infrainversión, ya que lo que se invierte aquí es menor a la media de la Unión Europea. Si bien, Asturias es una de las que más invierte. En otras, en cambio, ya se está empezando a producir el fenómeno de la privatización. En nuestro caso, la colaboración público-privada va creciendo a medida que van pasando los años, fundamentalmente a través de la externalización de pruebas. Eso está generando espacios que son ocupados por empresas privadas de sanidad. Además, hay que tener en cuenta la instalación de hospiutales como el de Quirón en Gijón. Está claro que si se instala un hospital es porque hay una demanda que van a intentar cubrir.

¿De qué forma puede consolidar Asturias un buen estado de la sanidad?

Hay que ir introduciendo pequeños ajustes constantemente. No se puede dejar que funcione por inercia en un mundo cambiante. Ahora estamos pasando por una época en el que hay un malestar entre los médicos que ha llevado a la huelga. Por lo tanto, ahora lo fundamental es mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores sanitarios. También es importante incrementar la participación de todos los trabajadores en la toma de decisiones del sistema, para que no recaiga solo en los gestores. Y, finalmente, también habría que mejorar la participación de los propios ciudadanos en la toma de decisiones. Ellos son los dueños del sistema y algo deben tener que decir en la dirección en la que se mueve el sistema.

Se anunció hace unos días la creación de tres unidades cardiorrenales en el HUCA, Cabueñes y San Agustín.

Eso va relacionado con lo que decía de no vivir en la inercia, sino de innovar con el fin de adaptarnos a la evidencia científica, que afortunadamente va creciendo y mejorando. Todos los mecanismos que nos permitan mejorar la coordinación entre especialidades solo nos pueden hacer ganar. Esto es un buen ejemplo de ellos. Además, uno de los problemas en la evolución de la medicina en los últimos años ha sido la hiperespecialización, que es necesaria pero tiene el efecto secundario de que hace que sea muy difícil coordinarse entre todos. Y siempre hay que tener claro que el paciente no es un hígado, un riñón y un corazón, sino que es un paciente que engloba todo eso. Se necesita que todos los saberes se coordinen, ya que si no hay coordinación el que pierde es el paciente.

¿Le convence la fusión de áreas?

Eso es un título, hay que ver la letra pequeña. Hasta ahora no se ha explicado suficientemente lo que va a suponer desde el punto de vista del trabajo en el día a día. Creo que es un paso importante y positivo en el sentido de que así se podrá conseguir equidad en el acceso de todos los ciudadanos a lo que hay. El hecho de que haya grandes áreas con grandes hospitales de referencia también para los ciudadanos de la zona rural, a priori, si se organiza bien puede ser un paso adelante en la búsqueda de la equidad en el acceso a los recursos.

¿Cómo ven desde el HUCA la situación de Cabueñes, con la ampliación paralizada?

Lo vemos con la misma preocupación que se ve en Gijón. Teníamos mucha esperanza en que esa obra iba a significar un incremento de la calidad del trabajo en Cabueñes, que ya es muy alta. Una ciudad como Gijón y un área de referencia tan grande se merece un hospital mayor. Esperamos que eso se pueda alcanzar en poco tiempo.