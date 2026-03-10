El sindicato mayoritario de la Policía Local de Gijón inicia protestas por la falta de personal e incumplimientos salariales

Después de casi tres años de "mano tendida" al gobierno local de Gijón, el sindicato mayoritario en la policía local de Gijón, el SIPLA, iniciará mañana miércoles protestas, con una concentración en la Plaza Mayor, ante lo que consideran incumplimientos por parte del gobierno municipal en la valoración de puestos de trabajo en el cuerpo -lo que tiene incidencia directa en los salarios- y también por la reducción de la plantilla al no cubrir todas las jubilaciones.

Desde el Sipla se recuerda que la asamblea de trabajadores aprobó hace tres años el convenio colectivo "gracias a la promesa del equipo de gobierno de una valoración de puestos de trabajo. A día de hoy, seguimos esperando dicha promesa". El objetivo que persiguen es que cada trabajador tenga retribuciones acordes a la valoración de su puesto de trabajo.

"Por nuestra parte siempre hemos intentado llegar a acuerdos, evidentemente acordes a lo negociado", señalan desde este sindicato policial, que agrega que "nuestra mano siempre ha estado tendida, pero la paciencia de los integrantes de la plantilla de la Policía Local de Gijón tiene un límite".

Una dotación de la Policía Local de Gijón controlando un camión con mercancías peligrosas. / Juan Plaza

En lo que respecta a la falta de personal, el Sipla apunta que "cada año que pasa somos menos agentes y las convocatorias de nuevos funcionarios, no cubren las vacantes creadas por las numerosas jubilaciones", lo que repercute en un menor número de agentes en servicio por turno de trabajo, en especial en los turnos de noche y durante los fines de semana. "Eso va en detrimento de la seguridad ciudadana y en la seguridad de los propios agentes", recalcan desde el Sipla.

Reestructuración

El sindicato reclama "una reestructuración de efectivos" mientras se mantenga esa situación de déficit de agentes, una adscripción de puestos de trabajo definitivos y reforzar los turnos mermados. Añaden que "la falta de efectivos es algo preocupante y primordial para Sipla y la indefensión del trabajo que hacemos ante el laxo ordenamiento jurídico".

"Nuestras reivindicaciones son lícitas y se basan en promesas incumplidas", agregan desde el sindicato policial, que reclama "por encima de todo, seguridad y dignidad para la Policía Local, cumplir lo prometido por la Administración y garantizar un servicio seguro a la ciudad".