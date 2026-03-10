Los tesoros escondidos en la finca La Isla de Gijón que salen del Botánico a otros templos de Asturias

El 4 de agosto de 1953 la capilla del edificio histórico de la finca de La Isla -que acaba de adquirir el Ayuntamiento para ampliar el Jardín Botánico Atlántico- se convirtió en oratorio semipúblico, abierto a más vecinos de la parroquia de Cabueñes que los propios moradores de La Isla, que previamente ya lo tenían reconocido como oratorio privado. Ahora el inmueble ha sido desacralizado y elementos religiosos del mismo se han distribuido entre templos de Caravia, Oviedo y la provincia de León.

El León ya está desde hace más de dos años la imagen de la Santina, que llevó hasta allí la familia que residía en La Isla. Ahora el altar y dos figuras de ángeles han sido trasladados a otras parroquias de Asturias por mediación del párroco de Somió, Luis Muiña. Con la retirada de estos y otros elementos religiosos ha quedado desacralizada esta capilla de la parroquia de Santa Eulalia de Cabueñes.

La desacralización ha consistido en la retirada de todos los elementos de culto, explica Luis Muiña, quien apunta que ha procurado que "los más valiosos y en mejor estado intento que continúen prestando el servicio para el que fueron hechos".

El altar hecho para la antigua capilla de La Isla, ya ubicado en la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, en Caravia. / Lne

Entre estos elementos destaca "el altar de madera hacho expresamente para ahí, que es muy bonito y lo más valioso con mucho" desde el punto de vista artesanal. Ese altar ya se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, en Caravia Alta.

"El altar está en muy buenas condiciones y le ha venido como anillo al dedo, bendito sea Dios", señala Luis Muiña sobre el traslado a ese templo de Caravia Alta que hasta ahora tenía un altar menos adecuado.

Además de encontrar un lugar adecuado para este altar, tras ofrecerle el altar al párroco de Caravia Alta, al que conoce, Luis Muiña también encontró un nuevo destino para los dos angelotes que había en la capilla ya desacralizada.

Las dos figuras de ángeles que se ha llevado desde La Isla hasta la parroquia ovetense de Latores. / Lne

En este caso, las dos imágenes ya se encuentran en un templo del municipio de Oviedo, en concreto en la parroquia de Latores.

Un viaje más largo lo dio hace ya más de dos años la imagen de la Santina que había en la capilla de La Isla y que se encuentra en la iglesia de Pobladura de Pelayo García, un pueblo del páramo de León a 20 kilómetros de Valencia de Don Juan.

Allí reside Covadonga Trancho, cuñada del antiguo propietario de La Isla Jesús Oliva. Ella y muchos otros asturianos, en una localidad que cada mes de agosto celebra "la fiesta del asturiano", que en los dos últimos años ya tuvo a la imagen de la Santina que se llevó desde Gijón, presidiendo la misa de campaña que oficia el párroco Antonio Díez.

En el centro, la imagen de la Santina trasladada desde La Isla, en la iglesia de Pobladura de Pelayo García junto a un estandarte con la imagen de la Virgen de las Angustias. / Lne

La propuesta de llevar la imagen de la Santina de la capilla de La Isla a Pobladura de Pelayo la hizo Jesús Oliva. "Hablamos con el cura y con el alcalde, José Ángel Tranche, y les pareció muy buena idea", explica Covadonga Trancho. "La gente la recibió muy bien", añade respecto a la imagen de la Santina, que añade que en la iglesia está junto a la imagen de la Virgen de Las Angustias, "que es la virgen del pueblo".

Pequeña campana

Covadonga Trancho recuerda que la donación se hizo con discreción, y sólo la familia, el cura y el Alcalde sabían quien había llevado la Santina a este pueblo leonés, aunque con el tiempo acabó trascendiendo entre los vecinos que había sido Jesús Oliva. El primer domingo en el que la Santina trasladada desde Gijón ya estaba en el templo leonés "el cura hizo una presentación muy simpática, diciendo que Virgen sólo hay una y que no tenía por qué haber celos, que se puede querer a la Santina y a la Virgen de las Angustias", recuerda Covadonga Trancho.

Aunque la capilla de la finca de La Isla ha sido ahora desacralizada, en la misma no se oficiaba misa desde 1998, año en el que falleció Carmen Valdés Patac, tía de Jesús Oliva. Luis Muiña señala que la retirada de todo símbolo religioso del edificio busca "que nadie pueda confundirlo con una capilla, que no conduzca a confusión. Aún queda una pequeña campana encima de la puerta, pero tampoco es algo terriblemente importante", señala.