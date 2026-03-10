Towanda Rebels, en Gijón: "Las chicas que quieran estudiar periodismo viendo lo que ha pasado a Sarah Santaolalla tendrán miedo"

"Hay un problema grande con la violencia digital y además esta ya no se queda sólo ahí". Ese fue uno de los mensajes que este miércoles se transmitieron en la Escuela de Comercio de Gijón, en el marco de una jornada por el 8M protagonizada por "Towanda Rebels". El dúo, encarnado por las periodistas y artistas feministas Zúa Méndez y Teresa Lozano, llenaron el salón de actos para hablar de bulos y desinformación en torno al movimiento feminista, cómo afectan estos especialmente a los jóvenes pero también al resto de la sociedad, y para poner encima de la mesa conceptos como "la desinformación del género" que, en sus propias palabras, se trata del empleo de narrativas falsas o engañosas dirigidas contra las mujeres, especialmente las que forman parte de la esfera pública, "con el fin de socavar su reputación o invisibilizarlas". O lo que ambas resumieron como el clásico "calladita estás más guapa".

Y es que pese a la seriedad del acto y lo solemne del tema (ambas ofrecieron datos preocupantes sobre el asunto) las dos protagonistas, fieles al estilo que vienen desplegando en redes sociales y en diferentes medios, hicieron gala de su estilo cercano y, en ocasiones, desenfadado para conectar con su audiencia. La jornada llevaba el nombre de "La igualdad frente a la desinformación y los bulos" y la misma estuvo introducida por la alcaldesa, Carmen Moriyón. "Ocho de cada diez mujeres jóvenes han sufrido acoso en redes, más del 50 por ciento de las europarlamentarias ha sufrido violencia online y casi el 47 por ciento amenazas de muerte o violación", expresó la primera edil.

Una conferencia que, explicaron las dos ponentes, no solo se centra en los jóvenes sino en toda la sociedad ya que, resumiendo mucho lo que expresaron, el auge de las redes sociales y los mensajes cortos han favorecido la proliferación, o más bien el resurgimiento, de ciertos "mantras" que ya se creían superados, como que "el feminismo está en contra de los hombres".

En ese sentido, las dos conferencias dejaron claro que todo esto no se trata de una cuestión azarosa, sino que detrás hay toda una estrategia y "un sistema de poder" que busca que "las mujeres no ocupemos el espacio de la palabra y que volvamos al hogar". Durante la charla hablaron del crecimiento de ciertos canales de Youtube en los que se divulgan ese tipo de contenido y tiraron de ironía (los tildaron de "chiringuitos") para enmarcarlos haciendo ver que esos canales no ganan audiencia solo por sus contenidos, sino que tienen un importante respaldo económico detrás para trucar el algoritmo de las redes sociales y tener más visibilidad. Y dijeron más. "Cualquier canal de una mujer, ya no solo que hable de feminismo, sino de cualquier otro tema que no sea cosas típicas, sufrirá acoso, violencia o censura", criticaron.

En ese sentido, pusieron ejemplos recientes. "Las chicas que estudian periodismo con inquietud feminista y discurso de clase viendo lo que ha pasado con Sarah Santaolalla, Ana Pardo de Vera o Cristian Fallaras u otras periodistas que dan crónica de la violencia contra las mujeres igual se lo piensan o tienen miedo como ellas", citaron. "Lo vemos en las charlas. Las niñas ya no preguntan por miedo a que las llamen feminazis", zanjaron.