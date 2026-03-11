El adiós de Natalia González como concejala en Gijón: entre abrazos y con un ruego para el colegio de Nuevo Roces

Defender un ruego para que el gobierno de Gijón no se olvide de hacer los trámites necesarios para que el colegio de Nuevo Roces tenga comedor, atención a madrugadores, aulas deportivas y actividades del programa 11x12 cuando abra sus puertas fue el último servicio de la socialista Natalia González como concejala del Ayuntamiento de Gijón. Unos minutos después se oficializaba la renuncia a su acta y con ello llegaban los abrazos, los aplausos y algún amago de lágrima en los ojos de sus colegas. González tuvo su primer contacto con el Ayuntamiento de Gijón en 2006. Se integró como responsable de Promoción Social de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, la que luego presidirá como concejala de gobierno entre 2019 y 2023. En esa época también tuvo responsabilidades en materia de Educación y Juventud y fue, como recordó Javier Suárez Llana (IU), la "primera Vicealcaldesa que tuvo Gijón, aunque entonces no la llamáramos así".

Y desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales tuvo que hacer frente a lo más duro de la pandemia. Un momento que ella misma puso en valor en su despedida. "Algún día se tendrá que recordar a aquella Corporación y su talante en ese momento. Nunca encontré un no en mis compañeros de gobierno para tramitar unas ayudas, o hacer llegar la comida a los niños y niñas cuando no había comedor escolar, o montar lo que se hizo en la Tejerona.... Ni en el resto de los partido de la Corporación. Trabajamos todos a uno", explicó González que también confesó que "no he podido descansar desde entonces". Ahora desde la oposición compaginaba su labor de fiscalización al gobierno de Foro y PP con su trabajo como abogada del Centro Asesor de la Mujer en el Ayuntamiento de Laviana.

"Los políticos también somos personas y a las personas les pasan cosas en la vida. Siento que debo devolver a mi familia el apoyo que me dio para estar aquí y conciliar mi trabajo. Tengo la sensación de no estar donde tengo que estar en cada momento", confesó la socialista que abandona tanto la concejalía como la secretaría de Igualdad de la FSA pero no "no desaparezco. Sigo militando en el PSOE y seguirá trabajando en la defensa de los servicios públicos".

Muchos fueron los ya excompañeros que pidieron la vez para despedirse. Y de todos los grupos municipales. La Alcaldesa, Carmen Moriyón, resumió el sentir de la Corporación agradeciéndole "infinitamente su tono sosegado y respetuoso, que no le quita un ápice de fuerza y determinación en la defensa de sus planteamientos" y haberse puesto siempre "del lado de las personas más vulnerables".

De su buen talante, de su respeto y de su capacidad de diálogo dieron fe otros concejales. "Has sido un ejemplo de servicio a la ciudad", remató su compañera Carmen Eva Pérez. Ya en el despacho del PSOE a la despedida se sumaron el exportavoz, Luis Manuel Flórez "Floro", y el secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García.