Arranca en Gijón Poex 2026: escritores premiados, homenajes, música y decenas de firmas conocidas (y por conocer)

Se trata de un festival de poesía "heterogéneo" que "no atiende a escuelas, ni tendencias, ni modas". No queda ahí, sino que pretende "dar muestra de lenguajes poéticos presentes en diferentes disciplinas artísticas, como el cine, teatro, música y literatura". Así define el director de este certamen, Jaime Priede, al que es uno de los eventos culturales más clásicos que acoge la ciudad de Gijón, el Poex (Poesía en Xixón). El evento de poesía, que este año se desarrollará del 12 al 21 de marzo, una fecha en espejo o capicúa, ofrecerá durante nueve días, y tal como promete Priede, a decenas de firmas conocidas, autores premiados, homenajes (a Javier García Suárez y Xuan Bello) y música (Niño de Elche). Entre estos nombres, destacan los de Juan Mayorga, Gonçalo M. Tavares, Marta Sanz, Manuel Vilas, Elsa Moreno o Miriam Reyes, a los que se suma toda una constelación de escritores asturianos.

El pistoletazo de salida será este jueves 12, con sendas actividades en el Antiguo Instituto a las 18.00 y a las 20.00 horas, respectivamente. La primera de ellas, "Ofelia’s. Lectura de poemas en femenino", pertenece al bloque titulado "Aula Poex" y estará protagonizada por el alumnado de Bachillerato del IES N.º 1 de Gijón. En el acto, organizado en colaboración con la Oficina de Igualdad municipal, se recitarán obras de autoras femeninas.

El segundo evento hará honor al lema de esta edición, que es "Lost in translation" ("Perdido en la traducción", en castellano"), ya que se presta atención a ese "ámbito intermedio" en el que operan los profesionales de este sector. El poeta y traductor Jordi Doce pronunciará versos de "Cuervo", de Ted Hughes, obra convertida al castellano de su puño y letra en 2025; será en compañía de Jaime Priede.

"Interés y emoción para todos"

El director de POEX habla de "explorar nuevos espacios" y "modelos artísticos" en torno a la poesía en los que que "todo el mundo pueda encontrar algo que le llame la atención, le interese y le emocione". Siguiendo esa estela, recomienda múltiples citas para ejemplificar, comenzando por el sábado 14. A las 20.30 horas la Escuela de Comercio es escenario del monólogo "La gran cacería", escrito, dirigido e interpretado por Juan Mayorga, que ofrecerá un coloquio posterior con los asistentes. En la misma fecha, a las 12.00 horas, se rendirá el primero de los homenajes a autores asturianos fallecidos en 2025, que recaerá en Xuan Bello con "A la solombra d’una zrezal". Se proyectará en el Antiguo Instituto una pieza audiovisual creada a tal efecto por el Ateneo Obrero de Gijón.

El domingo aterriza en Gijón uno de los platos fuertes de esta edición, el dramaturgo y poeta Gonçalo M. Tavares. Recién galardonado con el Premio Formentor de las Letras de 2026, el portugués ostenta los galones de ser el tercer escritor más traducido de su nación, solo superado por Fernando Pessoa y Eça de Queiroz. El encuentro estará dedicado a su tomo "As botas de Mussolini" y se celebrará en el Antiguo Instituto. Le precederá, a las 18.00 horas, en la misma ubicación, Míriam Reyes, Premio Nacional de Poesía 2025, galardón recibido por su poemario "Con".

Ambos talentos del verso abrirán boca para una semana que contará con voces regionales como las de Xaime Martínez (presentado por Nacho Vegas), Sofía Castañón, Laura Casielles, Patricia Suárez, Diego Solís o Alejandro Díaz Castaño, director del Festival de Cine de Gijón, que presenta su nuevo libro de poesía, lo cual demuestra que la sintonía habitual del certamen con el género audiovisual es recíproca.

Intensa última jornada

Saltando hasta la última jornada, la del día 21 será una intensa con numerosos actos entre los que destacan varios. A las 12.00 horas se rendirá homenaje al autor asturiano Javier García Rodríguez, también fallecido el año pasado, con "Mi vida es un poema". La celebración constará de una lectura conjunta de piezas por parte de sus amigos, la gran mayoría dentro de la programación del propio festival, que intervendrán con textos propios y del autor.

A las 18.00 horas se podrá disfrutar en el Antiguo Instituto de las letras de la joven Elsa Moreno, quien saltara a la fama gracias al concurso "Go Talent" con su poesía escénica, que mezcla de baile y texto. A continuación, Marta Sanz y Manuel Vilas conversarán sobre cómo compaginar la escritura de narrativa y de poesía a las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio "Zonas de tránsito: de la narración a la poesía y viceversa" tratará las obras "Amarilla", de Sanz, y "Ciudades en venta", de Vilas. El broche final lo pondrá el concierto de Niño de Elche.