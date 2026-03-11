Cita en el Botánico sobre nuevos lechos de plantación basados en la solución Estocolmo

Una cita sobre el trasplante de árboles en nuevos lechos de plantación basados en tecnosuelos. Esta es la propuesta impulsada por el servicio de Parques y Jardines de la concejalía de Medio Ambiente que estará protagonizada por el arquitecto paisajista Peter Åkerblom y el profesor Roger Elm, de la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia (Uppsala). Los dos expertos, que disertarán en inglés mostrarán experiencias internacionales sobre proyectos de trasplante de arbolado consolidado, conservación y mantenimiento mañana jueves en el Jardín Botánico (17.00 horas)

Åkerblom y Elm son pioneros en la implementación del sistema Estocolmo de plantación en Europa, “un sistema que ofrece una solución basada en la naturaleza a los problemas del desarrollo del arbolado urbano, que ya se ha implantado en Gijón a gran escala en los últimos años”.

Los dos expertos suecos, antes de la cita en el Botánico, realizarán también una visita de las labores llevadas a cabo dentro del proyecto “Gijón Ecoresiliente”, en especial lo realizado en la plaza de la Habana o la adopción de la solución Estocolmo con arbolado consolidado.

“El Ayuntamiento de Gijón ha sido pionero en España en la adopción del sistema Estocolmo a gran escala, despertando el interés de más de una decena de consistorios de otras localidades, así como técnicos e investigadores de otros países europeos. Este sistema ha demostrado sus múltiples beneficios y posibilidades, mejorando la salud y el desarrollo del arbolado urbano, sin los problemas de desperfectos en los pavimentos de los sistemas de plantación tradicionales”, detallan desde Medio Ambiente.

Este sistema se ha llevado a cabo distintos puntos de la ciudad, como en la plaza de la calle Costa Rica de la Calzada, la renaturalización de la calle Puerto de Somiedo, la reciente reforma de la plaza del Continental o a gran escala dentro del proyecto Gijón Ecoresiliente. “También está incorporado dentro del Plan Director de Naturalización Urbana como uno de los ejes del proceso de renaturalización de la ciudad”, añaden.