Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Cita en el Botánico sobre nuevos lechos de plantación basados en la solución Estocolmo

Los suecos Peter Åkerblom, paisajista, y el profesor Roger Elm, impartirán la conferencia en inglés

Labores de plantado en la zona oeste.

Labores de plantado en la zona oeste. / Ángel González

Una cita sobre el trasplante de árboles en nuevos lechos de plantación basados en tecnosuelos. Esta es la propuesta impulsada por el servicio de Parques y Jardines de la concejalía de Medio Ambiente que estará protagonizada por el arquitecto paisajista Peter Åkerblom y el profesor Roger Elm, de la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia (Uppsala). Los dos expertos, que disertarán en inglés mostrarán experiencias internacionales sobre proyectos de trasplante de arbolado consolidado, conservación y mantenimiento mañana jueves en el Jardín Botánico (17.00 horas)

Åkerblom y Elm son pioneros en la implementación del sistema Estocolmo de plantación en Europa, “un sistema que ofrece una solución basada en la naturaleza a los problemas del desarrollo del arbolado urbano, que ya se ha implantado en Gijón a gran escala en los últimos años”.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Los dos expertos suecos, antes de la cita en el Botánico, realizarán también una visita de las labores llevadas a cabo dentro del proyecto “Gijón Ecoresiliente”, en especial lo realizado en la plaza de la Habana o la adopción de la solución Estocolmo con arbolado consolidado.

“El Ayuntamiento de Gijón ha sido pionero en España en la adopción del sistema Estocolmo a gran escala, despertando el interés de más de una decena de consistorios de otras localidades, así como técnicos e investigadores de otros países europeos. Este sistema ha demostrado sus múltiples beneficios y posibilidades, mejorando la salud y el desarrollo del arbolado urbano, sin los problemas de desperfectos en los pavimentos de los sistemas de plantación tradicionales”, detallan desde Medio Ambiente.

Noticias relacionadas

Este sistema se ha llevado a cabo distintos puntos de la ciudad, como en la plaza de la calle Costa Rica de la Calzada, la renaturalización de la calle Puerto de Somiedo, la reciente reforma de la plaza del Continental o a gran escala dentro del proyecto Gijón Ecoresiliente. “También está incorporado dentro del Plan Director de Naturalización Urbana como uno de los ejes del proceso de renaturalización de la ciudad”, añaden.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
  3. Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
  4. Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
  5. Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
  6. El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras
  7. Así se hará la reforma del histórico edificio de la calle Los Moros de Gijón: las piezas destruidas se recuperarán con el material de las originales
  8. De un hospital de fauna urbana a perros en piscinas: peticiones para incluir en la ordenanza de bienestar animal de Gijón

La asociación La Serena organiza un coloquio en El Llano sobre el Reiki, técnica de equilibrio y bienestar de origen japonés

La asociación La Serena organiza un coloquio en El Llano sobre el Reiki, técnica de equilibrio y bienestar de origen japonés

Cita en el Botánico sobre nuevos lechos de plantación basados en la solución Estocolmo

Cita en el Botánico sobre nuevos lechos de plantación basados en la solución Estocolmo

Los Desayunos Tecnológicos del IUTA vuelven en 2026 con seis encuentros sobre IA, sostenibilidad y energía

Los Desayunos Tecnológicos del IUTA vuelven en 2026 con seis encuentros sobre IA, sostenibilidad y energía

Béisbol inclusivo en el Santa Olaya: Hay que impulsar el deporte sin barreras"

Béisbol inclusivo en el Santa Olaya: Hay que impulsar el deporte sin barreras"

Clamor vecinal por el retraso en la obra del parking de la avenida de Portugal de Gijón

Clamor vecinal por el retraso en la obra del parking de la avenida de Portugal de Gijón

El PSOE reclama al gobierno local las mejoras comprometidas en los centros de mayores de Gijón

El PSOE reclama al gobierno local las mejoras comprometidas en los centros de mayores de Gijón

Absuelven a un gijonés que atacó a una pareja al grito de "gitanos de mierda" por las contradicciones de los denunciantes

Absuelven a un gijonés que atacó a una pareja al grito de "gitanos de mierda" por las contradicciones de los denunciantes

A tumba abierta

Tracking Pixel Contents