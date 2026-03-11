Clamor vecinal por el retraso en la obra del parking de la avenida de Portugal de Gijón

Los vecinos del Polígono y de la avenida de Portugal están que trinan con el retraso en la entrega de la obra del parking disuasorio en dicha avenida, que está pendiente de los últimos remates por parte de la UTE formada por Obras Generales del Norte (Ogensa) y Taller de Urbanismo e Ingeniería (Turing). El plazo para ejecutar la obra vencía a finales del año pasado. Con marzo ya avanzado, los vecinos aún esperan, sin ver actividad en la zona, más que la colocación del gálibo en el acceso al parking, hace ahora un mes.

La obra de este aparcamiento disuasorio comenzó en septiembre de 2024 , contratada en más de 4,5 millones de euros por el Principado, que cuenta para esta inversión con fondos europeos. Después el Principado traspasará su gestión al Ayuntamiento de Gijón.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV) y líder vecinal del Polígono, Manuel Cañete, señala que "preguntamos hace unos días a Pelayo Barcia (el concejal de Tráfico y Movilidad) y nos dice que sabe lo mismo que yo; no entendemos a qué se debe y queremos expresar nuestro malestar dado que ese retraso repercute considerablemente en el aparcamiento en el barrio". "Desgraciadamente estamos asumiendo como normales los retrasos de las obras que lo único que hacen es prolongar las molestias a vecinas y vecinos" añade Cañete, que también se siente molesto conque el concejal, cree, no se haya interesado ante el Principado por el motivo del retraso.

Vista de la obra del aparcamiento disuasorio de la Avenida de Portugal. / Marcos León

Entre el grupo de vecinos, ante la obra inacabada, sí hay quien parece estar al tanto de lo que está ocurriendo. Lo explica Adrián Cordero, ingeniero de profesión que vive en un edificio muy próximo al parking. "Soy ingeniero y sé que acabar en plazo una obra es cuestión de voluntad y poner dinero encima de la mesa. En septiembre podían haberla acabado, porque iban a un ritmo muy bueno", señala Cordero. A su juicio, de haberlo hecho, "no se encontrarían con el problema que tienen ahora, que es que les falta echar una capa impermeabilizadora en el aparcamiento en superficie y están esperando a que deje de llover para poder hacerlo: esa es la explicación sobre la espera que le dio uno de los ingenieros del Principado que viene a controlar las obras a un vecino que le preguntó".

Respecto a como cambió el ritmo de los trabajos en un momento dado, este ingeniero explica cómo pudo ver que de colocar la tela asfáltica que va bajo el cemento de la superficie "se ocuparon dos o tres trabajadores, cuando si hubieran destinado a más, esa parte de la obra se habría hecho más rápido".

Para muchos otros vecinos las razones de la demora son una incógnita. "No sé por qué de tanto retraso, pero nos perjudica porque el Polígono está lleno de coches mal aparcados y no se encuentra sitio para aparcar", señala María Jesús Pérez, mientras su vecino Rafael López Roda asiente, al igual que Rubén Cordero.

José Manuel Martínez León reprocha "que no nos den explicaciones" del retraso y que la obra "esté parada", mientras Ramón Cabello recalca que "en el Polígono falta aparcamiento, todo está saturado y aquí está este parking vacío; ya tengo ganas de que arranque de una vez". Martínez León le responde "tendremos que comprar pintura y pintar nosotros las rayas de las plazas".

Carmen Vilas, tesorera de la asociación vecinal del Polígono considera que la obra "quedó muy bien y nos gusta", pero tampoco entiende por qué la obra no se entregó en diciembre.

Arancha Carnero recuerda que cuando un grupo de vecinos se reunieron en octubre con Pelayo Barcia "nos dijo que 'milagrosamente' era la primera vez que una obra se iba a entregar en plazo y ya lleva tres meses de retraso".

Uso gratuito

Una vez que haya concluido la obra y el Principado entregue el aparcamiento disuasorio al Ayuntamiento para su gestión, los vecinos del entorno, en especial los del polígono, esperan disponer de más plazas de aparcamiento en el barrio. El concejal de movilidad del Ayuntamiento de Gijón Pelayo Barcia, ya anunció el pasado mes de octubre que el aparcamiento en el parking disuasorio de la Avenida de Portugal será gratuito.

El nuevo parking dispondrá de 486 plazas de aparcamiento distribuidas en dos plantas, 256 en la planta semisótano y 230 en la planta cubierta, que es la que está pendiente del tratamiento impermeabilizador. La colocación de un control de gálibo a la entrada del mismo busca impedir que sea utilizado por autocaravanas, como las que estacionaban en esa misma parcela, utilizada como aparcamiento en precario antes del inicio de las obras.