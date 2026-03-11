De una "Cuota cero municipal" de ayuda a emprendedores, a más viviendas en Los Campones: el PP pone foco al Gijón de la próxima década en su ponencia política

En 24 páginas el PP de Gijón ha concretado las propuestas del partido para la próxima década. Son las páginas de una Ponencia Política definitiva, salida de la Convención Local que el partido celebró a finales de febrero.

En la ponencia, además de plasmar la filosofía que guiará a los populares en los próximos años en cuanto a su concepto de ciudad, se hace propuestas concretas, tanto de competencia municipal como, en algunos casos, reclamaciones a otras administraciones. La transformación socioeconómica, la transformación urbana y la transformación administrativa son los tres ejes en torno a los que se articula el proyecto de Gijón que tienen los populares en mente.

En cuanto a la transformación socioeconómica, el PP la aborda en base a tres principios fundamentales: la libertad económica, la colaboración público-privada y la seguridad jurídica y política.

Entre las medidas que proponen se incluye una formación ligada a las necesidades de las empresas, agilizar la obtención de licencias de apertura o traslado para los emprendedores y que el Ayuntamiento se oriente a la búsqueda de inversiones, creando una Oficina Municipal de Captación de Inversiones y subvencionando los proyectos básicos de las nuevas industrias que se implanten.

No sólo se piensa en los grandes proyectos empresariales, sino que apuesta por el impulso al pequeño comercio –incluyendo un plan para los barrios– y a la hostelería, y se prioriza reducir las cargas a autónomos, Pymes y comercio local con plan que denominan “Cuota Cero Municipal”, que cubra los costes administrativos y burocráticos de los primeros años de actividad, así como las cantidades de la Seguridad Social que estén fuera de la cobertura autonómica.

Todo ello sin olvidarse de proyectos estratégicos ya en marcha, como la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, Naval Azul y el polo empresarial de La Camocha. En Innovación también considera clave reducir la brecha digital.

El PP aboga además por rebajar los principales impuestos municipales, con rebajas y bonificaciones en el IBI, por eliminar la plusvalía municipal y que las tasas se ajusten al coste real del servicio.

En cuanto a las infraestructuras, se rechaza que El Musel y la Zalia se conviertan en polígonos industriales. Consideran prioritaria la intermodalidad de la Zalia y en el caso concreto del Musel, se apuesta por la creación de una zona franca para captar tráficos.

El PP defiende además un turismo sin excesos, sostenible y desestacionalizado. Entre otras ideas, plantea aceptar la realidad económica de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y fomentar su profesionalización.

Algunas propuestas Crear una oficina municipal de captación de inversiones. Cuota cero municipal para los primeros años de los emprendedores. Bonificaciones al IBI y eliminación de la plusvalía. Recuperar la policía de proximidad. Impulsar las políticas de infancia y familia. Educación orientada al mercado laboral. Poner todo el suelo posible a disposición de la construcción de viviendas. Rechazo a la declaración de zonas tensionadas. Iluminar la estatua de Jovellanos y el Mercado del Sur. Acceso a El Musel soterrado. Rediseñar las líneas de Emtusa teniendo en cuenta la Intermodal. Construcción de aparcamientos en altura. Terminar la senda litoral entre la Campa Torres y La Ñora. Un Paseo de la Fama vinculado al Sporting.

La promoción del deporte base también será para los populares una prioridad, de ahí su proyecto de mantener y ampliar la red de instalaciones deportivas, así como atraer eventos deportivos de élite.

En el caso de los barrios contemplan equipamientos de cercanía y mejorar la seguridad recuperando la policía de proximidad y ampliando la vigilancia en la zona rural, de igual manera que en los barrios con ocio nocturno.

En materia de festejos el PP aboga por una Semana Grande con "una programación de mayor calidad, diversidad y proyección exterior"; una Navidad con mayor actividad y de manera equilibrada en los barrios, además de mejorar la Cabalgata de Reyes. También han incluido su compromiso de dar más apoyo institucional a las hermandades en Semana Santa.

En cuanto a los servicios sociales, hay una apuesta por impulsar más políticas para la infancia y la familia, "apoyando sin fisuras la maternidad y la vida" mediante espacios públicos para los más pequeños y beneficios fiscales para las familias numerosas.

La lucha contra la soledad no deseada, el apoyo a la inclusión laboral y un seguimiento más cercano de la Oficina Municipal de Atención al Inmigrante a sus usuarios son otras de sus propuestas.

En materia de salud, tiene en su pensamiento el PP la ampliación del Hospital de Cabueñes, así como planificar la red de consultorios médicos y prestar especial atención a los servicios de salud mental. Además, defienden que "la iniciativa privada complemente a la oferta pública".

Una educación orientada al mercado laboral, lograr en colaboración con el Principado la universalidad de las escuelas infantiles gratuitas y la compatibilidad del apoyo a la Universidad de Oviedo con la bienvenida a las universidades privadas son sus líneas maestras en el campo educativo.

En medio ambiente proponen medidas de rehabilitación energética y programas de renaturalización, entre otros.

La vivienda: agilizar trámites para los constructores

Uno de los puntos en los que incide el PP es en el acceso a la vivienda, para lo que plantea agilizar los trámites administrativos para los constructores, movilizar todo el suelo público disponible para la construcción de viviendas y trabajar junto con la iniciativa privada. También reforzarían las políticas para formar a trabajadores ligados al sector. Además, el PP local deja claro que se opone al decreto antidesahucios del gobierno central y también su rechazo a las zonas tensionadas en Gijón que pretende poner en marcha el Principado.

De la vivienda vuelve a ocuparse al abordar sus propuestas para la transformación urbana, al abogar por impulsar la edificación en el solarón, en el entorno de Naval Azul y en el polígono de Los Campones.

También quiere darle una vuelta a numerosos espacios de la ciudad, y ahí entraría la remodelación de la plaza del 6 de agosto con una iluminación arquitectónica de la estatua de Jovellanos o el edificio del Mercado del Sur; actuaciones en otras plazas y en los principales parques, la renovación de la Cuesta del Cholo y Claudio Alvargonzález, también de la avenida de la Constitución y del Paseo de Begoña y una mejora sustancial de la calle Marqués de San Esteban, sin olvidarse del bulevar en la avenida del Príncipe de Asturias (ligado a los nuevos accesos a El Musel).

Unos accesos a El Musel soterrados, el desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña, la conexión de El Musel con la futura intermodal de la Zalia y recuperar la autopista del mar son otras de sus propuestas base. También lo son las mejoras técnicas en el acopio de graneles y reforzar la convivencia con los vecinos del entorno portuario.

Los populares consideran que la ejecución de la estación intermodal debe ser prioritaria y la llegada del metrotrén al centro y al Hospital de Cabueñes, exigiendo un convenio con plazos y financiación.

En cuanto a la movilidad urbana, apuestan por reforzar y rediseñar líneas de EMTUSA teniendo en cuenta la estación intermodal. También defienden un proyecto de buses lanzadera a la zona rural, y exigen mejoras en las conexiones ferroviarias

Para El Muro es ya sabido que plantean una reforma con dos carriles en superficie de ida y vuelta, soterrando el vial en la zona del Martillo de Capua. De similar manera la ponencia recoge una mejora de la fachada de Poniente y que en Naval Azul arraigue la economía azul.

Aparcamientos en altura

Racionalizar la red de carriles bici y completar la unidad de las sendas peatonales en la zona rural, concluyendo la senda litoral desde La Ñora hasta la Campa Torres, forma parte de las propuestas que guiarán al PP de Gijón.

En materia de tráfico y aparcamiento también proponen accesos eficientes a Nuevo Roces que conecten con la AS-II y la A-8 y poner en marcha un Plan Municipal de Aparcamientos con diagnóstico por barrios, medidas y soluciones eficientes que incluyan los aparcamientos en altura.

Abogan por conexiones entre barrios, buscando la continuidad entre Contrueces, La Coría y Nuevo Roces y siguen apostando -como llevan años haciendo- por un vial soterrado entre El Llano y Ceares bajo el parque de los Pericones.

No se olvidan de los equipamientos más señeros de Gijón, de ahí que incluyan su apuesta por impulsar que la Universidad Laboral sea patrimonio de la Humanidad. Para el Molinón plantean una gran zona vinculada al Real Sporting que incluya el Paseo de la Fama del Club.

En cuanto a la transformación administrativa, defienden reducir la burocracia, apostando por la declaración responsable o la comunicación previa donde sea posible y por la participación ciudadana, entre otras propuestas.