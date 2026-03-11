Los Desayunos Tecnológicos del IUTA vuelven en 2026 con seis encuentros sobre IA, sostenibilidad y energía

El Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) y Gijón Impulsa pondrán en marcha desde el próximo mes de abril, una nueva edición de sus Desayunos Tecnológicos, un ciclo de encuentros destinado a acercar la investigación universitaria al tejido empresarial y favorecer la transferencia de conocimiento.

La iniciativa forma parte de las actividades de dinamización del ecosistema de innovación de la Milla del Conocimiento Margarita Salas, distrito científico y tecnológico de Gijón/Xixón que concentra centros de investigación y educativos, empresas tecnológicas , espacios de emprendimiento y otros agentes claves para la cooperación y la interrelación que se da en el entorno.

El programa de 2026 estará compuesto por seis sesiones entre abril y noviembre, en las que investigadores presentarán proyectos y avances científicos con potencial aplicación en ámbitos como la inteligencia artificial, el urbanismo sostenible, la eficiencia energética o la economía circular. Estos encuentros buscan generar un espacio de diálogo entre universidad y empresa, fomentando colaboraciones y nuevas oportunidades de innovación.

Inteligencia artificial aplicada a la salud

El ciclo comenzará el 10 de abril con una sesión dedicada a las aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector sanitario. En ella se presentarán dos ponencias: “Cuando la glucosa habla: patrones cerebrales en CANVAS con IA”, a cargo de Álvaro Elvira Jurado y Mª Zulima Fernández Muñiz. Por su parte, Fernando Moncada Martins, y Ángel del Río Álvarez presentarán “Aplicando la IA en la Ingeniería Biomédica”.

Urbanismo sostenible y calidad del aire

El 8 de mayo tendrá lugar la segunda jornada, centrada en urbanismo sostenible. Alfonso Lozano Martínez-Luengas abordará el análisis de antiguas estructuras de madera, mientras que Enrique González Plaza y Maidá Domat Rodríguez presentarán un estudio sobre redes neuronales y estabilidad atmosférica para predecir la contaminación en Gijón/Xixón.

Modelos predictivos con inteligencia artificial

La sesión del 12 de junio estará dedicada a los modelos predictivos y aplicaciones de IA. Pelayo Nuño Huergo, Francisco González Bulnes y Verónica Soto López presentarán una investigación titulada “Tráfico marítimo y riesgo biológico: una nueva herramienta predictiva”. Además, María Gutiérrez Álvarez y José R. Villar Flecha abordarán la “Búsqueda de arquitectura de red en aplicaciones de modelado con Inteligencia Artificial”.

Energía y sostenibilidad

Tras el parón estival, el ciclo se retomará el 11 de septiembre con una jornada centrada en la eficiencia energética. Andrés Meana Fernández y Matías Álvarez Rodríguez presentarán “Energía invisible: almacenando y recuperando calor para edificios del futuro”, una propuesta orientada a mejorar el aprovechamiento energético en la edificación.

El 9 de octubre, Laura Calzada Infante abordará el ámbito de la economía circular con la presentación de una plataforma de comunicación entre empresas para facilitar el aprovechamiento de desperdicios alimentarios en Asturias.

Innovación en energía nuclear

La última sesión del ciclo tendrá lugar el 13 de noviembre, centrada también en eficiencia energética y medioambiental. En ella, Paúl Cruz Llorente y Guillermo Laine Cuervo analizarán una propuesta innovadora bajo el título “¿Y si los reactores nucleares modulares no necesitasen agua para condensar el vapor?”, que plantea nuevas posibilidades tecnológicas para la generación energética.

Los Desayunos Tecnológicos del IUTA se han consolidado como una de las iniciativas de divulgación y transferencia más destacadas del entorno de la Milla del Conocimiento Margarita Salas. Con el apoyo de Gijón Impulsa, el programa busca visibilizar proyectos de investigación desarrollados en la Universidad de Oviedo y conectar a investigadores con empresas y emprendedores del ecosistema tecnológico asturiano.

A través de estas sesiones, la iniciativa contribuye a reforzar el papel de nuestra ciudad como polo de innovación y a impulsar la colaboración entre ciencia, empresa y administración en torno a los retos tecnológicos y ambientales actuales.