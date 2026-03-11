"Como dice su jefe, si ven alguna ilegalidad ya saben el camino": el reto de Moriyón al PSOE de Gijón, que la acusa de ocultar ingresos

Que la votación de los nuevos modelos de declaración de bienes y causas de incompatibilidad de los ediles y altos cargos municipales iba a generar tensión en el salón de plenos se veía venir desde hace días. No tanto que esa tensión incorporara un más que duro reproche –con cita del líder soviético Nikita Khrushchev incluida– de la responsable de la Secretaría General, Inmaculada Fernández Gancedo, a los partidos de la bancada de la izquierda por entrometerse en su trabajo y el reto de la Alcaldesa, Carmen Moriyón, al PSOE de que vayan a los tribunales si consideran que ella está cometiendo alguna ilegalidad en este asunto.

El PSOE, y tras ser reprochada su enmienda, acabó apoyando con sus votos, junto a los de Foro, PP y el edil no adscrito, un nuevo sistema de declaración que afectará a los ediles de la siguiente Corporación. No a los actuales. IU y Podemos votaron no. Vox se abstuvo.

"Como dice su jefe, Adrián Barbón, si ven alguna ilegalidad ya saben el camino y saben dónde denunciar", indicó la regidora forista a la portavoz del PSOE, Carmen Eva Pérez, que había acusado a la Alcaldesa de ocultar a los gijoneses datos sobre las empresas donde ejerce la medicina de forma privada. La propuesta de Moriyón, que recordó que todos sus ingresos vienen "muy detalladitos" en la declaración de la renta que también se deposita en la Secretaría General, ya la había adelantado en parte el portavoz forista. Jesús Martínez Salvador, tras criticar las "amenazas más o menos veladas" de algunos portavoces les sugirió que "si tienen algo que decir vayan donde tengan que ir o se convertirán en unos charlatanes".

El caballo de batalla, y contra eso presentaron enmiendas PSOE, IU y Podemos, es que esos nuevos modelos que obligan a dar información más detallada sobre los bienes y sobre todos los ingresos por actividades profesionales o políticas no entrarán en vigor hasta 2027 con la nueva Corporación. Podemos, además, reformulaba en su enmienda la plantilla elaborada desde la Secretaría General para incorporar que además de decir si se cobra o no por cada actividad, se indique la cuantía de lo cobrado.

"¿No es relevante saber si cobran 100 o 3.000 euros? Solo se me ocurre que hay concejales que tienen algo que ocultar", denunció Olaya Suárez, de Podemos, que adelantó que ella sí presentará el nuevo modelo de declaración. Algo que también harán desde IU "porque no tenemos nada que esconder. Es difícil de explicar que cambiamos de modelo porque estábamos incumpliendo la normativa en algo tan sensible, y vamos a seguir incumpliéndola", sentenció Javier Suárez Llana.

"¿Qué esconden?

Desde Vox, su portavoz Sara Álvarez Rouco, también utilizó el verbo ocultar dirigiéndose al gobierno de Carmen Moriyón. "No tienen ningún interés ni en la legalidad, ni en la transparencia, ni en el buen gobierno; solo en ocultar su patrimonio ¿Qué esconden?", preguntó en voz alta.

Inmaculada Fernández Gancedo, secretaria general del Ayuntamiento. / Juan Plaza

"Lo que hoy aprobamos nos da la razón sobre lo que la ley nos exigía y que debía haber cumplido la Alcaldesa: solicitar al Pleno la compatibilidad para trabajar en la sanidad privada. Ella no es menos que otros trabajadores del Ayuntamiento pero tampoco más", indicó la portavoz socialista, Carmen Eva Pérez, recordando las gestiones que se exigen a los trabajadores municipales para poder tener otra actividad fuera del Ayuntamiento".

Aunque la oposición denunciaba la mano negra del gobierno en este asunto, la secretaria general, Inmaculada Fernández Gancedo, reivindicó el carácter "exclusivamente técnico" de la propuesta elaborada por su equipo en favor del cumplimiento de la normativa actual, expuso las razones que impiden que el cambio se pueda ejecutar a mitad de mandato y denunció que las enmiendas presentadas suponían una "intromisión política en competencias de funcionarios públicos". Fernández Gancedo lo explicó hacienda suya aquella cita de Nikita Khrushchev que dice que "los políticos prometen construir un puente aunque no haya río".