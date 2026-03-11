El "efecto Coruña" sobre La Arena y Cimavilla: una rebaja del 2,5% en los precios pero del 50% en la oferta de pisos para alquilar

El edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, se fue hasta La Coruña para demostrar a la izquierda municipal los efectos perniciosos que genera en una ciudad la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Efectos que también se han incluido en las alegaciones que tanto Urbanismo como la gijonesa Empresa Municipal de la Vivienda presentaron a la consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda para rechazar que esa declaración llegue a La Arena y Cimavilla.

Martínez Salvador comparó los meses de enero y febrero de 2025, antes de la declaración de La Coruña como zona tensionada, con el mismo periodo de este año. "Sí, el precio del alquiler se redujo un 2,5% de 703 a 685 euros pero la oferta de alquileres se redujo un 50%. De más de mil a 517", explicó el concejal forista que añadió un dato más: "aumento el número de viviendas que se alquilan solo para la temporada estival y que ya representa un tercio del total de la oferta de alquiler".Eso es lo que el gobierno teme que pase en La Arena y Cimavilla que en lugar de solventar el problema del acceso a la vivienda, se complique aun más en los dos barrios.

También criticó Martínez Salvador la metodología usada desde la consejería en la elaboración de los informes que avalan la declaración de zonas tensionadas "jugando con los números para conseguir que salga el resultado que se pretende, y sale por los pelos. Todas estas reflexionas las hizo el edil forista al hilo de una pregunta de la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, sobre las medidas que el gobierno local va a promover en el marco de la negociación con el autonómico para fijar las condiciones en esos barrios como barrios tensionados. "No adelantemos acontecimientos, ya hablaremos de medidas, cuando sea seguro que se van a poder adoptar", fue la contestación de Martínez Salvador.

Lo que dice la ley

"Habrá que hacer lo que dice la ley y la ley dice que si se declaran zonas tensionadas hay que limitar el precio del alquiler. Eso no se puede consensuar", sentenció la líder municipal de Podemos tras criticar por "esperpénticas" unas, y "desternillantes" otras las justificaciones de Foro y PP para rechazar la declaración como zona tensionadas.

Si aceptó, en parte, Martínez Salvador el ruego de la socialista Ana Belén Murias, para iniciar un estudio sobre los locales vacíos que hay en las calles de la ciudad. La socialista incluía ver la posibilidad de que parte de esos locales fueron ocupados por negocios que ahora operan en pisos de bloques residenciales.