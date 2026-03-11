Entregadas 2.330 firmas de rechazo al plan del graderío para la Cuesta del Cholo de Gijón: "Pedimos que se nos escuche"

Emilio Herrero, vecino de Cimavilla, hizo entrega este miércoles, en el Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal, de las 2.330 firmas que ha recogido en el último mes y medio, las cuales simbolizan la oposición al proyecto de instalar un graderío en la Cuesta del Cholo, que baraja el gobierno local. "Pedimos que reflexione y escuche a quien no la queremos", subrayó Herrero, artífice de una campaña en la que contó con el apoyo de residentes en el barrio Alto, negocios y también vecinos de otras zonas. "Se volcó mucha gente", agradeció Emilio Herrero.

Secundado por la asociación "Gigia" —que el pasado año impulsó una recogida de firmas contra la masificación del barrio y el Paseo Gastro—, Emilio Herrero señaló que unas potenciales gradas en el Cholo "fomentarían mucho más el botellón". "Estamos hartos de meadas, defecaciones y destrozos", indicó el vecino, que no se mostró, eso sí, en contra de que Cimavilla tenga movimiento. "No decimos que no lo pasen bien en el barrio, pero que respeten", sostuvo.

Esta entrega de rúbricas llega días después de una tragedia que sacudió Gijón. El pasado 1 de marzo, una pareja se precipitó de espaldas desde una altura de unos dos metros y medio. Cayeron al suelo desde la parte del murete del Tránsito de las Ballenas. El fatal incidente provocó el fallecimiento de uno de los afectados, José Niño García, que pereció hace unas fechas en el hospital al no poder recuperarse del impacto. "Un graderío no sería una medida de seguridad; lo sería, por ejemplo, una barandilla", resaltó Emilio Herrero.

La postura del Ayuntamiento

Sobre el plan de ubicar unas gradas, el forista Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, recalcó en uno de los últimos Plenos municipales que "solo si hay consenso se hará". Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, fue en una línea similar y en la sesión plenaria aseveró que el proyecto, por el momento, "carece de diseño definitivo".

Encuentro con la Autoridad Portuaria

Por otro lado, la asociación vecinal "Gigia" mantuvo el martes una reunión con la Autoridad Portuaria de Gijón. "Fue una toma de contacto para conocernos ya que parte del suelo portuario está dentro de los límites del barrio y por la vinculación que tiene Cimavilla con el Puerto", declararon desde el colectivo vecinal, que alertaron de la "falta de mantenimiento de la zona portuaria en cuanto a baldosas, jardineras o bancos".

Los residentes instaron a mejorar el estado de los Jardines de la Reina e hicieron hincapié en su "valor histórico". También, entre otras cosas, departieron sobre el proyecto del graderío para la Cuesta del Cholo. "Y expusimos nuestra preocupación con el uso que se está haciendo a la hora de desarrollar distintas actividades festivas por parte principalmente del Ayuntamiento en suelo portuario, saturación de elementos que impiden o dificultan el paso de las personas, elementos publicitarios encima de las aceras, residuos, falta de limpieza...", culminaron desde la asociación, que tildó la reunión como "fructífera".