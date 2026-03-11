Eurocaja Rural visita el Ayuntamiento de Gijón para reforzar su compromiso, vocación de servicio y colaboración institucional
El presidente de la entidad financiera, Javier López Martín, se reunió con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón Entrialgo, con motivo de la reciente apertura de su nueva oficina en la capital, con el objetivo de transmitir el modelo de negocio que le caracteriza, centrado en la atención cercana y el asesoramiento personalizado
Durante el encuentro, Eurocaja Rural trasladó la implicación que mantiene con las Administraciones Públicas de todo su ámbito de actuación, que comprende ya 11 comunidades autónomas
L. L.
En el marco de su visita institucional al Ayuntamiento de Gijón, Javier López Martín ratificó ante la alcaldesa la firme implicación de la Entidad por atender los requerimientos de los ciudadanos y su complicidad y responsabilidad con las Administraciones Públicas de todo su ámbito de actuación. Además, expuso el modelo de negocio que caracteriza a Eurocaja Rural, centrado en la atención personalizada, el asesoramiento profesional y el trato cercano.
Asimismo, recordó que Eurocaja Rural, en su condición de cooperativa de crédito, mantiene un firme compromiso social destinando recursos a diversas iniciativas a través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (F.E.P.). Con su llegada a Asturias, este modelo de actuación se amplía al Principado, de modo que personas, asociaciones y organizaciones asturianas pueden acceder ahora a las distintas ayudas, convocatorias y programas impulsados por la Entidad. Estas iniciativas abarcan ámbitos tan relevantes como el apoyo a proyectos sociales, la inclusión, la atención a la discapacidad y el desarrollo económico, reforzando así su vocación por contribuir al bienestar y fortalecimiento del tejido social y empresarial de la región.
En el encuentro, ambos responsables estuvieron acompañados por el director de la División de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Escalante Pinel, el director territorial de la Entidad en Asturias, Alberto Villalón del Canto, y el director de la oficina en Gijón, Francisco Baides Fernández. Por parte del Consistorio, también estuvo presente el director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno Sopeña.
Presencia en Asturias
Eurocaja Rural abrió su primera oficina en la ciudad gijonesa en diciembre de 2025, poniendo en marcha así su ambicioso Plan de Expansión en esta comunidad autónoma. Esta oficina se encuentra en una de las calles con más relevancia de la capital (ubicada en la calle Donato Argüelles, 13), en pleno centro, y tiene el objetivo de atender las necesidades financieras, sociales y asistenciales de los ciudadanos, sin enviar a los clientes al cajero ni limitar el servicio de caja a un horario restringido.
La alcaldesa valoró muy positivamente la disposición de Eurocaja Rural a colaborar con el Consistorio en iniciativas que promuevan el bienestar económico y social de Gijón y su entorno.
Actualmente, Eurocaja Rural se encuentra presente en 11 comunidades autónomas (Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón, Andalucía y Extremadura) y 26 provincias del territorio nacional. Su red comercial supera las 500 oficinas y el Grupo Económico Eurocaja Rural integra a más de 1.400 profesionales.
