Fallece a los 75 años Ramón Fernández González, fundador del taller Automecánica Cuélebre de Gijón: "Era un manitas y muy trabajador"

Duelo en Gijón. Ramón Fernández González, uno de los fundadores del taller Automecánica Cuélebre, falleció este lunes a los 75 años de edad. Residente en Somió, era además el marido de Soledad Lafuente, presidenta de la asociación vecinal de la parroquia. Nacido en Mieres, Fernández aprendió el oficio de mecánico en varios talleres de Gijón y también se curtió en Madrid y Murcia, donde realizó el servicio militar. "Reparaba camiones del Ejército y conducía grúas", afirmó Lafuente.

En la década de los ochenta Ramón Fernández fundó, junto a su cuñado Abraham Lafuente, el taller Automecánica Cuélebre. El negocio primero estuvo en la calle María Cristina, luego en Balmes y actualmente se encuentra en la calle Severo Ochoa, en Pumarín. "Era un manitas, muy trabajador y resolutivo", ensalzó Soledad Lafuente. Son los hijos del matrimonio, Lucía y Alejandro, quienes llevan el taller. Ramón Fernández era "un apasionado del motor y la mecánica", señaló su mujer. También le gustaba ir a la montaña o de camping, bañarse en el río y capturar oricios en la mar cuando las restricciones no eran tantas.

Muchos allegados se pasaron en estas horas por el tanatorio de Cabueñes para ofrecer su pésame a la familia de Ramón Fernández. "Fue muy buena persona, lo recordaremos como un buen profesional y un buen amigo", indicó Soledad Lafuente. El funeral de cuerpo presente tendrá lugar este miércoles, en la iglesia de San Julián de Somió, a las 18.00 horas. Posteriormente se llevará a cabo su traslado al tanatorio de Cabueñes, donde sus restos mortales serán incinerados.

Cancelación de la reunión de "Les Caseríes"

Debido a este fallecimiento se ha cancelado una reunión de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes", prevista para esta misma tarde en Leorio. A la misma también iban a acudir Nuria Bravo, concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, y Abel Junquera, edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, además de representantes de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. Soledad Lafuente presidió "Les Caseríes" de 2008 a 2018.