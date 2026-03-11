Fundación Gijón Rural y Cruz Roja firman un convenio para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad social

La Fundación Gijón Rural y la Cruz Roja de Gijón han firmado un convenio de colaboración en torno al proyecto "Primera Infancia" que se centra en ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad social y con menores de 6 años a su cargo. El acuerdo se extenderá, como poco, a lo largo de este año y supondrá una inyección de 3.000 euros para apoyar una iniciativa que nació en 2016 y que cada año atiende a 40 familias.

"Es un proyecto de apoyo a las familias y centrado en los niños de edad muy temprana, que son los que más atención necesitan", explicó Toño Migoya, director de Fundación Gijón Rural que fue el encargado de firmar el convenio junto a Monchu González, presidente de Cruz Roja en Gijón, y en presencia de José Ramón Fiaño, presidente de CajaGijón La Rural, y Christian Rodil, responsable de la Asamblea Local de Cruz Roja.

El aporte económico servirá para cubrir gastos y que el proyecto siga adelante. También para reforzar los lazos entre la Fundación Gijón Rural y Cruz Roja, entidades que ya colaboran en otras iniciativas como el Sorteo del Oro, el Sorteo de Navidad o la Marcha Solidaria.

"Intervención familiar individual y en grupo"

Susana Fernández es la encargada de poner en marcha un proyecto por el que han pasado centenares de familias con grandes resultados. "Durante un año trabajamos en diferentes líneas como la intervención familiar de forma individual y en grupo y siempre con los adultos, nunca con los menores", explica la responsable de Cruz Roja que también remarca que gran parte de las familias son monomarentales y las actividades en grupo "sirven para hacer unión y que se sientan menos solas", creando espacios de enuentro.

El objetivo final es el de reforzar las competencias parentales y mejorar el vínculo mediante diversas actividades de ocio, aunque también aporta un apoyo de materiales si así lo requiere cada situación. "Si la familia está en situación de vulnerabilidad se hacen entregas tanto de bienes como económicas. Siempre de apoyo al menor", añade Fernández.

Entre dichas competencias se encuentran las de buen trato familiar, trabajando en el apego seguro, por ejemplo, o los desarrollos cognitivo-lingüístico y socioemocionales de los menores, en donde se pone el foco en las primeras interacciones, el inicio a la lectura, la autonomía o la autoestima. "Las valoraciones son muy positivas y cada año tenemos el cupo lleno", resumió la encargada del proyecto "Primera Infancia" que este año cumple su primera década.