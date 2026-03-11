Gijón, en ciernes de adjudicar las estatuas de Arturo Fernández y de la mujer pescadora

Gijón acaricia con los dedos la instalación de dos de sus estatuas más esperadas. Se trata de las sendas esculturas que la ciudad dedicará, por un lado, al carismático actor gijonés Arturo Fernández y, por otro, la que se colocará en recuerdo de la mujer pescadera. La corporación municipal se encuentra estos días en pleno proceso de deliberación para escoger el diseño y su adjudicatario, que deberá salir de entre las propuestas que concurrieron al proceso de licitación abierto a mediados del mes de diciembre de entre las que cumplen todos los requisitos incluidos en los pliegos.

La efigie del afamado intérprete Arturo Fernández se colocará sentada sobre uno de los bancos ya existentes en el paseo de Begoña, con vistas al teatro Jovellanos, y será en bronce tal como estipulan las bases de concurso, donde se detalle que el presupuesto es de 54.545,45 euros sin incluir los impuestos, según se acordó en Junta de Gobierno, órgano formado por los ediles de Foro y el Partido Popular.

Una cifra gemela es la destinada al memorial de la mujer pescadera, que se situará en las inmediaciones del Puerto Deportivo, más concretamente en el entorno de la Cuesta del Cholo.

El concurso se estipuló que fuese abierto y en fase única. Los postulantes tuvieron oportunidad de presentar proyecto a una de las esculturas o a ambas, ya que se precisó que se licitaban en dos lotes separados.

La estimación de plazos efectuada en el mes de diciembre fue de aproximadamente tres meses desde ese momento, destinando uno a recibir las candidaturas, un segundo para admitir las propuestas y, el último, para comunicar el fallo. El periodo de ejecución, a correr desde el momento de firmar el trabajo por el adjudicatario, será de seis meses.