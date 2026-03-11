Las iniciativas de Vox separan a los socios de gobierno local en Gijón: el PP apoya derogar el reglamento de memoria democrática y eliminar la Fundación de Cultura

Solo media de las siete proposiciones que la oposición llevó a debate del Pleno salieron adelante en la sesión ordinaria del mes de abril. El "afortunado" fue el edil de IU, Alejandro Farpón, que vio como su propuesta de dotar de más personal y un nuevo espacio más céntrico a la Oficina Municipal de Información al Inmigrante conseguía los votos suficientes para su aprobación. No lo logró con los otros dos puntos de su propuesta de acuerdo: crear un consejo sectorial de personas migrantes y elaborar un plan municipal de interculturalidad. Su iniciativa de apoyo a los inmigrantes era, dijo Farpón, "la propuesta antiVox del pleno"

Pero el rechazo a las iniciativas de la oposición no fue tan llamativo como el hecho de que los socios de gobierno, Foro y PP, votaran de distinta manera en dos de ellas. Y precisamente en las dos presentadas por la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco. Una para estudiar la viabilidad de eliminar la Fundación Municipal de Cultura e integrarla en la estructura del Ayuntamiento y la otra para derogar el reglamento que da soporte al consejo sectorial de la Memoria Democrática.

El PP dio su apoyo a las dos iniciativas. Foro las rechazó al igual que los partidos de la izquierda y, en el primer asunto, el concejal no adscrito, Oliver Suárez.En el pasado Pleno, el PP ya había apoyado la propuesta de Vox sobre prohibir el burka en espacios municipales. Algo que también apoyó el forista Pelayo Barcia frente al no del resto de sus compañeros de Foro.

Sara Álvarez Rouco, portavoz y única edil de Vox. / Juan Plaza

Si María Mitre, edil forista de Hacienda, habló del "caos y los enormes perjuicios" que supondría pasar al Ayuntamiento el trabajo que ahora hace la Fundación de Cultura; la Vicealcaldesa y portavoz del PP, Ángela Pumariega, pidió no centrar solo la reflexión en esa entidad e "ir más allá abarcando el conjunto de la estructura municipal. Esto lo entendemos como un primer paso que debería dar lugar a un planteamiento más amplio". El PP ha defendido en varios ocasiones en los últimos años propuestas de reordenación integral de la estructura del Ayuntamiento.

Ni ordenanza de movilidad ni impulso a la participación infantil

También lo tuvo claro Pumariega al apoyar la derogación del reglamento interno del consejo de Memoria Democrática –que aún no se ha constituido– "porque es la misma postura que mantuvimos en 2023. Ni es oportuno, ni necesario, ni útil para Gijón. Los gijoneses tienen otras muchas prioridades, que nada tienen que ver con una visión partidista e interesada de la historia, en aras a cultivar el frentismo y no la convivencia". Sin entrar en planteamientos ideológicos, la forista Montserrat López Moro –responsable de este área en el gobierno local– explicó que "no procede inciar este procedimiento" sobre un reglamento que está incluido en el plan normativo municipal de 2026. A Moro, la bancada de la izquierda le reprochó no haber constituido el consejo sectorial pese a tener el reglamento aprobado desde 2023. Ninguna de las propuestas de Vox salieron adelante pese al apoyo de una parte del gobierno.

Tampoco las propuestas de crear en la concejalía de Urbanismo un servicio de planificación y proyectos estratégicos urbanos (PSOE), mejoras en la participación de la infancia en políticas públicas y un impulso a los consejos sectoriales (Podemos) y la elaboración de una ordenanza de movilidad (IU).