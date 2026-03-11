De izquierda a derecha: todas las dimisiones de concejales en Gijón en lo que va de mandato

La Corporación gijonesa vuelve a cambiar. Los 27 ediles que salieron elegidos en mayo de 2023, tras las últimas elecciones municipales, dejó a seis partidos políticos con representación (PSOE, Foro, PP, Vox, Izquierda Unida y Podemos) y un reparto de catorce hombres y trece mujeres. Una imagen que ha ido cambiando a lo largo del mandato con distintas dimisiones, por distintos motivos, a izquierda y a derecha. Una imagen que volverá a cambiar el próximo Pleno con la salida por motivos personales de la socialista Natalia González.

El primer cambio llegó muy pronto. Fue en las filas socialistas, el partido que hasta el momento ha tenido más variaciones en su grupo municipal. La número dos de la lista electoral, Lara Martínez, dejaba su acta como edil apenas unas semanas después para asumir la viceconsejería de Turismo en el Gobierno de Adrián Barbón. Martínez ya había sido concejala en el Ayuntamiento con José María Pérez como portavoz del PSOE y asumió la gerencia de Divertia bajo el gobierno local de Ana González.

Cuatro salidas en el PSOE, incluida la del portavoz

El sillón en el salón de plenos de la Casa Consistorial que dejó vacío Lara Martínez lo asumió María Caunedo, que también había formado parte de la Corporación al final del mandato anterior. En el PSOE faltarían todavía varios cambios más a lo largo del mandato.

Un momento del pleno de investidura de Moriyón, en junio de 2023, con todos los ediles electos. / Ángel González

El siguiente en salir fue el propio portavoz y cabeza de listo al cumplirse prácticamente el ecuador del mandato. La renuncia de Luis Manuel Flórez, "Floro", se formalizó en el mes de mayo del pasado año. Lo hizo por motivos personales. El socialista Rodrigo Sánchez ocupó su puesto y, a su vez, la portavocía recayó en Carmen Eva Pérez.

Más movimientos socialistas. En septiembre también decía adiós a la Casa Consistorial Juan José Alonso Ordiales, que compatibilizaba su labor como edil en temas relacionados con la seguridad ciudadana con las labores en la dirección Económica y de Profesionales del área sanitaria V del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Su sitio lo asumió la siguiente en la lista del PSOE, Ana Belén Murias Gómez, que ya tenía cargo en la ejecutiva del PSOE de Gijón que lidera Monchu García, en concreto, la secretaría de Economía Social y Autónomos en la ejecutiva del PSOE de Gijón.

En la jornada de ayer era Natalia González, que gestionó la Fundación de Servicios Sociales durante el gobierno de Ana González, la que decía adiós. Tanto a su cargo como edil como a su puesto en la Federación Socialista Asturiana (FSA) en la secretaría de Igualdad. Antonio del Corro, número 13 en la candidatura que el PSOE, tomará el testigo en el próximo pleno del mes de abril. Fue gerente de Bomberos de Asturias entre 2007 y 2013 y gerente del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) entre 2013 y 2015.

Los movimientos, también en el propio gobierno local

En la bancada de la izquierda también se han visto más bajas. Como la de Noelia Ordieres, que renunciaba a su acta a la vuelta del pasado verano. Su compañero de filas y coordinador local de la formación, Alejandro Farpón, asumió el puesto en un grupo municipal junto a su portavoz, Javier Suárez Llana.

Participantes en el Pleno de hoy miércoles, todavía con Natalia González en las filas socialistas. / Juan Plaza

También el gobierno local, integrado por Foro Asturias y Partido Popular, tuvo que despedir a uno de sus integrantes. En concreto, en las filas populares, lo que llevó a una reestructuración de las competencias entre los concejales del partido. Fue Ángeles Fernández-Ahúja, que llevaba las competencias de Servicios Sociales, quien ponía fin a su etapa política en primera fila -ya avanzó que seguiría colaborando con el partido- por cuestiones de salud.

La dimisión de Fernández-Aúja, en octubre de 2024, llevó al gobierno local al popular Abel Junquera, que asumió las áreas de Atención a la Ciudadanía y Distritos. Competencias que hasta ese momento llevaba el también popular Guzmán Pendás, que asumió Servicios Sociales, manteniendo Cooperación al Desarrollo, con la salida de su compañera.