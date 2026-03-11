La Laboral estrena nuevos guías virtuales y un juego interactivo para conocer todos sus secretos: "Para hacer con amigos"

Marco y Marta Topo son los nuevos guías de lujo que ha incorporado la Laboral para que los más jóvenes conozcan algunos de sus secretos. En su presentación estelar, los alumnos de 4º de Primaria del Colegio Público Cabueñes fueron los primeros en realizar una visita por las instalaciones del monumental edificio y disfrutar con el reto interactivo que plantean estos exploradores. A través de un juego virtual y un mapa de apoyo la idea es ir conociendo de una forma entretenida los diferentes lugares, tanto exteriores como interiores, que alberga el recinto.

"Es una actividad que está extendida por toda España y en la que contamos con dos grandes aliados para enseñar la Laboral", celebró Pablo León, director de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, que también mencionó que esta actividad "refuerza aún más el gran objetivo de convertir la Laboral en Patrimonio Mundial", explicó. Esta yincana recorre hasta doce espacios del edificio como el teatro, la iglesia, recién reformada; la sala de pinturas, las cocinas, lavanderías o los diferentes patios.

Hay que tener en cuenta que, al igual que en el resto de visitas, a los espacios públicos se puede acceder de forma libre y gratuita, pero para conocer las zonas interiores, se tiene que hacer en las visitas guiadas correspondientes. La actividad está orientada para las familias, pero también hay opción de visitas escolares por un precio de 5 euros por participantes. En el caso de hacer la yincana de forma libre, se podrá conseguir el mapa en la recepción del patio Corintio y acceder a la yincana con el código QR que se encuentra en la parte trasera.

Los primeros en conocer a Marco Topo y su aventura fueron los más de cuarenta alumnos del colegio Cabueñes que se mostraron entusiasmados por indagar en los secretos de la Laboral y, de paso, recuperar a los "Flopis" que el malvado Topo Loco ha ido escondiendo por la Laboral. "No es la primera vez que hago el juego. Conocía a Marco Topo de Gijón y Avilés", mencionaba un avanzado Bruno Moreno, mostrando como este animal aventurero ya está presente en decenas de ciudades españolas.

Mikel Villa, creador de la actividad, fue el encargado de explicar a los jóvenes las claves de la yincana y también celebró que la Laboral se uniera a su proyecto. "El edificio es más que conocido e impresionante, pero quizás le falta poner en valor a nivel nacional", confesó Villa, que también recordó a los escolares que, aunque sea una actividad que se tiene que realizar con el móvil, no es para ir todo el rato con él en la mano. "La idea es orientarse con el mapa", añadió Villa.

La sorpresa mayúscula para los alumnos del Cabueñes llegó cuando el mismísimo Marco Topo hizo acto de presencia. No se pudieron aguantar a acercarse a él y saludarlo. "Es más grande de lo que me esperaba", resaltaba uno de los alumnos. El propio Villa guio con la ayuda de Julia y Diego, dos de los escolares, en las primeras preguntas de la gyncana. Involucrados por completo en la actividad, los jóvenes solventaron sin problemas las primeras pruebas antes de lanzarse a conocer la Laboral.

"Me parece muy guay y lo puedo hacer con amigos", explicaba Julia Álvarez, ya en el patio central, mientras observaba el mapa en medio de un corrillo de compañeros. "Ya conozco la Laboral, pero nunca estuve en la zona de lavandería", añadía Eloy Blanco. De la mano de la guía, Mónica Juste, dieron comienzo a una aventura que encandiló a los alumnos del colegio Cabueñes y que se espera que haga lo mismo con los futuros visitantes jóvenes.