Dos pasajeras de bus heridas en Gijón tras un fuerte frenazo

Un fuerte frenazo de un bus de Emtusa ha dejado a dos mujeres heridas al golpearse en la cabeza. El incidente ocurrió este mediodía en el cruce de las calles Felipe Menéndez con Rodríguez San Pedro. Según testigos, fue un coche el que se cruzó en la trayectoria del bus, que estaba girando en ese momento, el que provocó que el conductor tuviera que frenar de forma repentina.

Fruto del repentino cambio de velocidad, las heridas se golpearon en la cabeza con la parte delantera de sus asientos. Hasta el lugar se trasladó una ambulancia con varios sanitarios que atendieron dentro del vehículo a las dos heridas leves. Tampoco hubo que lamentar daños materiales al no producirse colisión alguna entre los dos vehículos.

Esta estrecha curva, por la que transitan varias líneas de autobús urbano al día, es un punto donde estos grandes vehículos tienen que maniobrar con especial atención y en donde no pueden tener coches a sus lados para hacer el giro correctamente.