Seis ofertas para ejecutar las obras de la reforma del Hogar de Ceares de Gijón

Seis eran las ofertas registradas ayer miércoles en la plataforma de contratación del Ayuntamiento al cerrarse el plazo para concurrir en la licitación de las obras que darán lugar a la anhelada reforma del Hogar del Productor de Ceares. Ahora es el turno de seleccionar la empresa que ejecutará la obra. A 2,16 millones de euros asciende el presupuesto para un proyecto, que empezará sobre el terreno, si se cumplen las previsiones municipales, en verano. Por delante quedarían 18 meses de labores con la idea de que el edificio pueda estar operativo a finales de 2027.

El elemento arquitectónico más llamativo del plan de rehabilitación consiste en la creación de una celosía de lamas verticales en la fachada, lo que supone recuperar un estilo que el Hogar de Ceares tuvo en su configuración histórica y que hubo que desmontar en su momento por patologías irrecuperables de la estructura original. Por plantas, el proyecto apuesta por distribuir la baja en un vestíbulo principal, una cafetería de 50 metros cuadrados y zonas despachos. En ese nivel también estarán una sala polivalente y una denominada "zona escenario".

La primera planta se destinará principalmente a aulas que pueden considerarse como "salas multiuso" a adaptarse a "las distintas demandas" de los vecinos. Por ejemplo, los vecinos plantean que estos espacios acojan talleres de diferente índole.

Noticias relacionadas

El Hogar de Ceares tendrá también un sótano y una azotea, ambas con cuartos de instalaciones. En el sótano se ubicarán también aseos y zonas de almacén. El aforo total del complejo, una vez recuperado, se calcula que acogerá a unas 298 personas como máximo. El Ayuntamiento aprobó el pasado mes la autorización de un gasto de 1,2 millones (IVA incluido) a cargo del presupuesto de este año, al que se suma un compromiso de gasto para 2027 de 956.812,30 euros.