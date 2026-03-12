Adif exige tumbar la plantación del bosque urbano en el Solarón de Gijón al chocar con el futuro del plan de vías

La parcela es suya y no dan permiso. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, acaba de comunicar que no autoriza la plantación del bosque urbano en los terrenos del Solarón de este fin de semana. Una plantación que ya había comenzado con la colocación de los puntos donde irán algunos de los 70 árboles que hay previstos plantar. Adif considera que dichos árboles condicionan el futuro de la parcela. La iniciativa partía desde la concejalía de Medio Ambiente, en manos del Partido Popular.

Desde Adif se explica que los terrenos forman parte de la sociedad Gijón al Norte S. A. e indica que dicha actividad no ha sido autorizada por la misma. Además, puntualizan, que se ha visto como ya ha habido actividad previa (la colocación preliminar de árboles), las cuales, apuntan fuentes cercanas al caso, no han sido autorizadas. Habla también ese sentido de los huertos urbanos y de otras plantaciones.

Por todo ello, desde Adif se exige frenar la actividad, al entender que interfiere con el futuro diseño de la zona.