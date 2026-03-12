Los alumnos del IES Nº 1 abren el Poex 2026 con una lectura de poemas en femenino
Bajo el título de "Ofelia's" recitaron una serie de textos de "voces de mujeres que relatan el deseo femenino, delegado y narrado por otros"
Los alumnos de 4º ESO y Bachillerato del IES Nº 1 fueron los encargados de abrir el Poex 2026 con la lectura de poemas en femenino. Bajo el título de "Ofelia's", el sentido del acto radicaba en mostrar esas "voces de mujeres que relatan el deseo femenino, delegado y narrado por otros".
La actividad estuvo organizada por los alumnos del instituto en colaboración con el Ayuntamiento y la Oficina de Igualdad y coordinado por Natalia Cueto y Adolfo García. En el patio del Antiguo Instituto se recitaron versos de autoras como Aurora Luque, Lola Tórtola, Loreto Sesma o Carmen Martín Gaite. También se dejó espacio a otras voces de lenguas autóctonas como Ana Vanessa Gutiérrez y Olga Novo.
"El Poex de este año lleva por nombre 'Lost in Translation' y nosotros traemos mujeres que traducen el deseo", expresaron los alumnos en la previa del acto englobado dentro del Aula Poex, la iniciativa del festival para acercar la poesía a los más jóvenes.
La referencia a la Ofelia de William Shakespeare no fue algo trivial, sino que un símbolo a la contraposición. "Al contrario que en Hamlet, estas voces no se ahogan, no se hunden, aprenden a nadar", señalaron. También el hilo conductor de aquellos poemas que recitaron tenía algo que ver con esta analogía. "Es una historia del proceso del enamoramiento y deseo que finaliza con la pérdida y desamor", concluyeron en su introducción antes de dar paso al recital. Uno por uno, se fueron levantando desde el fondo, en penumbra, para dar luz a esas voces femeninas que dieron el pistoletazo de salida a una nueva edición del Poex.
