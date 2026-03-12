Cifuentes (PP) carga contra la "improvisación del Principado" por los retrasos que impiden activar una plaza en el Juzgado de la Mujer, en Gijón

El diputado del Partido Popular en la Junta del Principado Manuel Cifuentes cargó ayer contra "la improvisación" y la "mala gestión" hecha a su juicio por el Gobierno regional en materia de Justicia. El diputado popular criticó que ello ha hecho que se retrase la nueva oficina judicial en Oviedo y en Gijón, que debería de haber abierto el 1 de enero. Según Cifuentes, ese retraso impide que activar en Gijón una nueva plaza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer y "puede agravar la carga de trabajo" en unos "órganos que ya asumen más competencias y denuncias", aseveró.

Cifuentes fue crítico con el Principado por haber estado “anunciando durante un año una reforma judicial para la que no estaba preparado”. El popular ofreció una rueda de prensa en el Palacio de Justicia de Gijón para explicar todo esto y recordar que “el Gobierno del Principado tuvo que solicitar inicialmente una prórroga hasta el 15 de febrero, pero posteriormente reconoció que tampoco llegaría a tiempo, alegando que ni siquiera estaban finalizados los procesos de acoplamiento del personal necesarios para el funcionamiento de la nueva estructura”.

El diputado aseveró que dichos retrasos ya tienen consencuencias. En el caso de Gijón, verbalizó que “la situación es especialmente preocupante, ya que hasta que la nueva Oficina Judicial no entre en funcionamiento tampoco podrá ponerse en marcha la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer”, lamentó. "Lo que no puede pasar es que la Justicia asturiana tenga que esperar a que el Gobierno del Principado se organice", criticó.