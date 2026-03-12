Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El colegio de la Inmaculada de Gijón se solidariza con Madagascar en su carrera "Entreculturas"

La actividad se enmarca en la "Semana Ignaciana" del centro de los jesuitas

Alumnos del colegio de la Inmaculada participantes en la carrera de &quot;Entreculturas&quot;.

Alumnos del colegio de la Inmaculada participantes en la carrera de "Entreculturas". / LNE

Sergio García

Jornada lúdica y solidaria en el colegio gijonés de la Inmaculada. El centro de los jesuitas celebró este jueves la carrera de "Entreculturas" en aras de apoyar un proyecto en Madagascar. El objetivo pasa por mejorar la calidad educativa en seis escuelas de Primaria situadas en zonas rurales de Haute Matsiatra. La carrera es una actividad enmarcada en la "Semana Ignaciana" que festeja el colegio, en honor al fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

El día también incluyó actividades en todas las etapas educativas para conocer mejor el trabajo de "Entreculturas", una ONG que pertenece a la Fundación Internacional Fe y Alegría. Este año, la "Semana Ignaciana" estaba centrada en el lema de líneas de fuerza "Libres para Servir". Entre los actos destaca, por ejemplo, una charla protagonizada por Lalo Anaya, un jesuita mexicano que se encuentra en España realizando su tercera probación, etapa final en la formación de los ignacianos tras su ordenación sacerdotal.

Un momento de la actividad.

Un momento de la actividad. / LNE

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
  3. Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia
  4. Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
  5. El onanista de Gijón también la lía en la cárcel: lo meten en aislamiento tras robar las mochilas de otros internos y querer quedarse con todas las papeleras
  6. Así se hará la reforma del histórico edificio de la calle Los Moros de Gijón: las piezas destruidas se recuperarán con el material de las originales
  7. De un hospital de fauna urbana a perros en piscinas: peticiones para incluir en la ordenanza de bienestar animal de Gijón
  8. Un quinto sin ascensor en La Calzada por 520 euros: el primer piso que oferta 'Gijón confía alquilando

Adif exige a través de Gijón al Norte paralizar la plantación del bosque en el Solarón de Gijón por chocar con el futuro del plan de vías

Adif exige a través de Gijón al Norte paralizar la plantación del bosque en el Solarón de Gijón por chocar con el futuro del plan de vías

Maquinaria moderna, una plantilla media de 738 trabajadores y más inversión: la apuesta de Emulsa para "dar un servicio a la altura"

Maquinaria moderna, una plantilla media de 738 trabajadores y más inversión: la apuesta de Emulsa para "dar un servicio a la altura"

El Principado se opone a la entrada de perros en las playas de Gijón ( y del resto de Asturias)

El Principado se opone a la entrada de perros en las playas de Gijón ( y del resto de Asturias)

Hay avances "importantes y positivos" en la tramitación de la obra del hospital de Cabueñes, afirma la Consejera

Hay avances "importantes y positivos" en la tramitación de la obra del hospital de Cabueñes, afirma la Consejera

El colegio de la Inmaculada de Gijón se solidariza con Madagascar en su carrera "Entreculturas"

El colegio de la Inmaculada de Gijón se solidariza con Madagascar en su carrera "Entreculturas"

Fallece a los 77 años el histórico sindicalista de UGT de Gijón Héctor Roces

Fallece a los 77 años el histórico sindicalista de UGT de Gijón Héctor Roces

Moriyón defiende el municipalismo como "la fuerza" que reactiva los proyectos estratégicos de Gijón y Asturias ante la "parálisis" estatal

Moriyón defiende el municipalismo como "la fuerza" que reactiva los proyectos estratégicos de Gijón y Asturias ante la "parálisis" estatal

Las familias del colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón alzan la voz e instan a reforzar la plantilla de auxiliares: "No pedimos caprichos"

Las familias del colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón alzan la voz e instan a reforzar la plantilla de auxiliares: "No pedimos caprichos"
Tracking Pixel Contents