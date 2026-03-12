El colegio de la Inmaculada de Gijón se solidariza con Madagascar en su carrera "Entreculturas"

Jornada lúdica y solidaria en el colegio gijonés de la Inmaculada. El centro de los jesuitas celebró este jueves la carrera de "Entreculturas" en aras de apoyar un proyecto en Madagascar. El objetivo pasa por mejorar la calidad educativa en seis escuelas de Primaria situadas en zonas rurales de Haute Matsiatra. La carrera es una actividad enmarcada en la "Semana Ignaciana" que festeja el colegio, en honor al fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola.

El día también incluyó actividades en todas las etapas educativas para conocer mejor el trabajo de "Entreculturas", una ONG que pertenece a la Fundación Internacional Fe y Alegría. Este año, la "Semana Ignaciana" estaba centrada en el lema de líneas de fuerza "Libres para Servir". Entre los actos destaca, por ejemplo, una charla protagonizada por Lalo Anaya, un jesuita mexicano que se encuentra en España realizando su tercera probación, etapa final en la formación de los ignacianos tras su ordenación sacerdotal.